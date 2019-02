„Výsledek 3:2 se zrodil až po samostatných nájezdech, takže jsme rádi, že máme aspoň dva body,“ oddechl si kouč nymburského mužstva Pavel Bičiště. „Měli jsme sice nakročeno ke třem bodům, ale bohužel. Ve třetí třetině jsme udělali mraky chyb,“ zalitoval těsně po zápase trenér Nymburka.

Úvodní dvacetiminutovka branku nenabídla, střelci si vybrali volno. „V první třetině jsme domácí nepřestříleli, ta skončila bez gólů, na střely 11:8 pro ně,“ vyprávěl šéf nymburské střídačky.

Pak už góly padaly. Ve druhé části dali dva hosté, v té závěrečné pro změnu dva domácí. „Ve druhé a třetí třetině jsme soupeře jasně přestříleli, ale bohužel bez efektu. Řekl bych, že jsme byli po těch předcházejících utkání na vítězné vlně, ale už v minulém utkání nám docházely síly. I nyní v koncovce, kdy byla volná brána, jsme nedali samostatný nájezd. Nasazení i bojovnost tam od kluků byly, ale dělali jsme zbytečné chyby, za které nás soupeř trestal,“ přiznal trenér Pavel Bičiště.

Závěr základní části bude hodně zajímavý. Jde o to, zda nymburští hokejisté udrží třetí flek a tím výhodnější pozici do play off. „Teď máme týden volno, pak nás čeká v sobotu poslední utkání s Kolínem. Tam potřebujeme vyhrát, protože je možnost postupu ze třetího místa,“ uvedl Bičiště.

Právě derby s Kolínem může být pro rozluštění tajenky o třetím místě rozhodující. Ale také nemusí. V úplně posledním kole má totiž Nymburk volno a Kolín, který ztrácí jediný bod, zápas k dobru.



Letňany – Nymburk 2:3 sn



Branky: 43. Kotyra (Valík), 47. Soukup (Valík, Kotyra) – 26. Josefus (Kolouch, Smejkal), 40. Josefus (Stehlík, Smejkal), rozh. náj. Knesl. Třetiny: 0:0, 0:2, 2:0 – 0:0.

Nymburk: Sup, Krofta – Tržický, Mašek, Rittig, Knesl, Jirásek, Stehlík (A), Bičiště (A), Josefus (C), Král, Kuzďas, Arnošt, Kolouch, Smejkal, Eis, Kačírek.



Tabulka



2. Jablonec⋌69 bodů

3. Nymburk⋌62 bodů

4. Kolín⋌61 bodů

5. Trutnov ⋌57 bodů





Program



41. kolo

Nymburk – Kolín



42. kolo

Kolín – Jablonec

Nymburk volno

Autor: Markéta Stiborová