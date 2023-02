Sraz týmů je v 8 hodin. Klání se zúčastní šest týmů, které budou rozlosovány do dvou tříčlenných skupin, v nichž se bude hrát systémem každý s každým na 2 x 17 minut a každá z těchto dvou třetin bude brána jako samostatný zápas, který bude bodován: 3b vítězství,1b remíza, 0b prohra. O pořadí v tabulkách rozhoduje: 1.body, 2. vzájemný zápas, 3. skóre.

Po odehrání základní části budou následovat zápas o umístění na 2 x 20 minut.

Ceny jsou připraveny pro všechny týmy plus nelepší hráč a brankář. Vyhlášení výsledků turnaje proběhne po utkání o první místo.

Po celý den je otevřena restaurace ,,Nad Ledem“, kde jsou v nabídce i hotová jídla.

Hraje se podle pravidel ledního hokeje bez osobních soubojů. Jsou nepřípustné jakékoliv útoky proti rozhodčím (urážka rozhodčích 2 minuty a do konce utkání, druhá urážka 2 minuty plus do konce turnaje).

Týmy přihlášené do turnaje 1.Kevin Cup

HC VELKÝ OREL (Poděbrady)

CZECH ROAD RACING TEAM (celá ČR)

HC LIBODŘICE (Libodřice)

HC LÁZENŠTÍ ORLI (Poděbrady)

HC TYGŘI (Nový Bydžov)

HK BOYS (Hradec Králové)