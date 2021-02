Co budete potřebovat?

Korálky, silné polystyrenové nitě, sadu pro výšivku, speciální jehly, látku pro vyšívání (kanava) Aida, rámeček nebo kruh, vyšívací rámky, dřevěné rámky, nůžky, střihač nití, svíticí lupu.

K čemu se hodí?

Korálky koupíte je ve specializovaných prodejnách. Mohou být matné i perlové, průhledné, s metalickým efektem nebo kovové. Záleží na stylu, který chcete svému dílu dát. Díky silným polystyrenovým nitím korálky dobře drží na látce a nit se nepřetrhne při navlékání. Její barva by měla být stejná jako barva látky, nebo alespoň v blízkém barevném tónu. Pokud ale budete navlékat světlé korálky, nit by s nimi měla barevně ladit. Při vyšívání průhlednými korálky můžete užitím tmavší nitě ztmavit jejich barvu, u světlé zase zesvětlit.

Sada pro výšivku

Motiv si můžete nakreslit přímo na látku tužkou, seženete ale i celé sady s nakresleným pozadím, třeba na saténové textilii. Speciální jehly jsou hodně tenké a dlouhé 4 až 6 centimetrů. Mají malé očko pro jednodušší navlékání korálků. Pro výšivku obrázků je látka pro vyšívání Aida dostupná v různých barvách, od bílé po černou. Nejčastější volbou je bílá nebo krémová. Koupíte ji na metry nebo v archu, v různých rozměrech i hustotě. Pro korálkovou výšivku se nejlépe hodí Aida o hustotě 54 ok/10 centimetrů, velikost oka je přizpůsobena velikosti korálků.



Do rámečku něj zafixujete motiv, na kterém právě pracujete. Může navíc posloužit jako rám na zeď. Kanava se při práci nemačká a nestahuje. Zkušené vyšívačky to zvládnou i bez kruhu, ale vyžaduje to jemné přitahování niti.



Postup práce

Korálky přišívejte po řádcích podle barevné posloupnosti vzoru či podle plánku. Další možností je postupovat od nejtmavších po nejsvětlejší. Připravte si přibližně půl metru nitě a připevněte ji uzlíkem na rubu látky. Jehlu vpíchněte do lícové strany, naberte korálek, stáhněte jej k látce a jehlu vpíchněte do látky podle jeho délky. Další vypíchnutí udělejte do líce ve vzdálenosti 1 milimetru nebo o délku korálku dále. Vnitřky motivů se vyplňují přišíváním korálků zadním stehem, s mezerou odpovídající jejich velikosti.



Pokud budete našívat korálky těsně vedle sebe po obrysu motivu, navlékněte je nejprve na nit. Potom je veďte po obrysu a za každými 2 až 3 korálky, v kulatinách za každým korálkem, přišijte kratičkým kolmým stehem k látce nit, na které jsou navlečené. Šikmým spodním stehem pak přejděte o délku jednoho nebo více korálků dále.

Pokud budete vyšívat dlouhými korálky, je postup následující: Nit upevněnou na rubu vypíchněte do lícní strany, pak naberte korálek, vpíchněte o jeho délku doprava. Pak se spodním stehem vraťte do místa vpichu vlevo, znovu protáhněte jehlu korálkem a neberte další.



Korálky můžete přišívat i jednotlivě, bez předlohy. Kolem výstřihu je našijete hustě, potom dál od sebe až do ztracena. Výraznější výšivku docílíte tak, že použijete víc druhů korálků, třeba matné a lesklé ve stejné barvě nebo jedné barvy v různých odstínech, průhledné, mléčné, zlaté nebo stříbrné.



Okraje bolerka nebo konce šerpy se zdobí malými perličkami. Jednotlivé perličky přišívejte dvěma stehy k okraji lemu, kratičkým stehem je zpevníte, aby v případě utržení jedné perličky neodpadly i sousední. Pracovní nit veďte dutinkou lemovky a pak přišijte další perličku 0,5 centimetru od první.



Okraj ukončený třásněmi uděláte tak, že připevníte nit k okraji lemu, na jehlu navléknete drobné korálky (kulaté nebo podélné) do délky třásně asi 2 až 4 centimetry a pak znovu provléknete nit korálky od předposledního korálku na konci třásně až k lemu, kde třáseň upevníte krátkým stehem. Kratičkým stehem vedeným uvnitř lemu přejdeme k další třásni.