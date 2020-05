Mít volné víkendy a nemuset se věčně starat o trávník je snem každého majitele zahrádky. Ovečky vám milerády pomohou, je však nutné dbát na pár zásad, aby se vaše chundelatá sekačka nezadřela.

Ve stádu se žije lépe

Na zahradu se hodí menší plemena, jako je ovce quessantská, která doroste zhruba do půl metru a v dospělosti váží okolo 20 kg, nebo kamerunská, která se navíc nemusí stříhat. Pořizovací cena je závislá na plemeni i pohlaví, nicméně k celkovým nákladům musíte připočítat nemalou sumu za přístřešek, elektrický ohradník, seno ke krmení, minerální liz, veterinární péči a pokud vám ovečka zaroste, tak i za „kadeřníka“. Cena beránků startuje na 500 korunách, ovečky pak přijdou minimálně na 1000 Kč.

Papíry na ovečky

Ani chov ovcí se neobejde bez papírování. Je nutné je registrovat na Českomoravském svazu chovatelů, jinak by vám v případě udání za nelegální chov hrozila pokuta v řádu tisíců korun.

„Ovce je stádové zvíře, vždy byste si proto měli pořídit alespoň dvě. Pokud od nich chcete jen vypásat zahrádky, doporučuji zvolit jedno pohlaví. Jinak jakmile beránek vyspěje, ovečku určitě obskočí a vaše stádo se tak může nečekaně rozrůst,“ vysvětluje zásady chovu Libor Dobeš, chovatel romanovských ovcí z Březůvek ve Zlínském kraji.

Ovce vás také mohou zaskočit svým nevyzpytatelným chováním. Kromě trávy jim totiž chutnají i keře či dřeviny. Počítat musíte také s trusem rozesetým po celé zahradě. „Strejda má stádo ovcí na pozemku a jako domácí sekačku bych je rozhodně nebrala. Kromě žraní trávy totiž samozřejmě vylučují, a ten pozemek podle toho vypadá,“ uvádí v diskusi na serveru Modrá střecha uživatelka pod přezdívkou Sicinka. Nezoufejte ale, ovčí bobky jsou mnohem lepším hnojivem než to průmyslové. Byla by škoda připravit trávník o tak významný zdroj živin.

Pastvina, nebo zahrada?

Ovce mají ještě jedno minus, se kterým je třeba počítat. Při pastvě na posekaném „golfovém hřišti“ vyrůstající trávu vytrhávají i s kořínky a porost de facto likvidují. Navíc v prvé řadě spásají nejkvalitnější luční trávy, čímž dochází k dalšímu znehodnocení. Nevýhodou pastvy na jednom prostoru také je, že tráva v období od dubna do května rychle roste. Jehňata jsou ale ještě malá a nestačí ji vypást. V pozdějších obdobích tráva zas není tak šťavnatá, takže jim tolik „nejede“. Někdy je zapotřebí tedy posekat nedopasky.

Nejvhodnějším způsobem pastvy je proto tzv. oplůtkový systém. Zahrada se rozdělí na tři části a ovce se po vypasení jedné přeženou do druhé a následně do třetí. A tak se točí stále dokola a tráva stíhá dorůst. „Než ale nová naroste nejméně na deset centimetrů výšky, ovečky by se měly pást v jiném prostoru. Jinak se stává, že pastvina bude jak golfové hřiště a vy je budete muset dokrmovat senem.

To je přitom vhodné i při pastvě na velmi mladé trávě nebo následně na takzvané otavě, která již nemá takovou výživovou hodnotu,“ uvádí chovatel Libor Dobeš. Na jaře, kdy tráva roste rychleji, točíme části pastvin jednou týdně, v létě a na podzim pak třeba jen jednou za čtrnáct dní.

Chov není jen o trávě

Ovečky nemají velké nároky, ale k zásadním podmínkám patří přístřešek, kusová sůl neboli minerální liz a voda. „Máme velký přístřešek asi 3 x 4 metry, ale naše ovečky tam přes léto bydlí i s deseti slepicemi a dvěma krůtami. Necháváme je volně se pást, plůtek stavíme podle potřeby. Pokud mají spaseno, nakonec stejně spořádají všechno, i kopřivy,“ vypočítává své zkušenosti na diskusním fóru paní s přezdívkou Želvátko.

Přístřešek slouží jako ochrana před deštěm, větrem a v létě před horkým sluncem. Rozhodně by v něm neměl být průvan, ovce ho totiž nesnášejí. „Úplně uzavřený ale také není vhodný, ideálně by měly mít ovce volný vchod,“ uvádí základní parametry krytu Libor Dobeš.

Přikrmovat můžete suchým pečivem v malých dávkách a střídejte ho s jadrným krmivem, jako jsou oves, žito či pšenice, nejlépe pomačkané nebo pošrotované. Můžete také použít speciální granule pro ovce. Přikrmování by nemělo být nárazové, ovečkám jinak hrozí poruchy trávení a mohou v konečném důsledku i uhynout.

Zazimovat, či na gril?

Blíží se konec sezony a vy zvažujete, co se čtyřnohou sekačkou dál? Někteří chovatelé se jistě těší na grilované pochoutky, citlivější povahy se budou přiklánět k zazimování. „Muž se nezdráhá chovu na maso, já osobně si nedokážu něco takového představit. Jistě bych si k ovečce vytvořila velké pouto. Předně si ji ale chceme pořídit jako sekačku na trávu,“ řeší klasický problém chovatelů účastnice diskusního fóra Mahuli.

Pokud jste se tedy napevno rozhodli ovce si pořídit, dobře se zamyslete, zda chov zvládnete. Nejde jen o to vypustit ovečky na pastvu a koukat, jak vám trávník mizí před očima. Je s nimi totiž spousta práce a zařizování. Čekají vás pravidelné návštěvy veterináře, očkování, boj s nemocemi, ochrana keřů a dřevin proti okusu.

Nemůžete je navíc nechat bez dohledu, pokud plánujete dovolenou, musíte se domluvit se sousedy, aby na ně dohlédli. Na zimu je navíc potřeba ovce ustájit, zajistit dostatečné zásoby sena a popasovat se s hnojem, který vyprodukují. Ale nezoufejte, jestli si to s ovcemi nakonec přece jen rozmyslíte, máte v zásobě stále svou druhou sekačku. A ta „žere“ jen elektřinu nebo benzín.

Výhody a nevýhody živé sekačky



* volné víkendy bez otravného sekání trávy

* tichý provoz, ovečky sekají bez hluku

* grilování na podzim (pokud máte ovečky jen na jednu sezonu)

* již žádná shnilá jablka či jiné ovoce, ovečky si na nich rády pochutnají



* tráva musí být dostatečně vysoká, ani mladá, ani stará, zkrátka tak akorát

* ovečky musí mít dostatečný prostor, aby nedošlo k likvidaci travního porostu

* nutná veterinární péče (očkování, odčervení, přerostlé paznehty, řešení případných zranění)

* také „kadeřník“ pro správný sestřih je nezbytný

* pravidelná kontrola a zabezpečení, aby se nezaběhly, měly co pít a neokusovaly, co nemají