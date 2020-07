Oslavy založení SDH v Dymokurech pře deseti lety si určitě dlouho pamatoval dymokurský starosta SDH Jaroslav Řeháček. Jeho hasičská parta pro něj připravila velké překvapení. K jeho čtyřicátinám mu nechala vyrobit hasičskou šavli, kterou má v České republice už jen generální ředitel integrovaného záchranného systému Miroslav Štěpán. Byla vyrobena v Dolním Bousově Janem Aulickým. Připravili mu tak jednu z nejdojemnějších chvilek.

Pak už se hasičská soutěž měla rozjet na plné obrátky. Do Dymokur se bohužel dostalo jen pět družstev mužů a tři družstva žen. „Teď je hasičských závodů mnoho. Sešly se na téměř stejný termín, takže se ostatním už dneska nechtělo,“ okomentoval malou účast hasičů starosta Dymokur Jaroslav Červinka.

Všichni už očekávali začátek závodu, když se z ampliónu ozval konferanciér, který přítomným oznámil, že bude menší změna. „První hasičský útok bude patřit klanu Řeháčků,“ řekl hlas z mikrofonu a jal se vyjmenovávat všechny sourozence, švagry a švagrové místního hasičského starosty. Družstvo bylo během chvilky připravené obhajovat své jméno. Jejich čas byl něco přes 24 vteřin. „To neudělají ani mnozí soutěžící,“ ozvalo se po výkonu rodiny Řeháčků.

A jak vlastně závody v Dymokurech dopadly? To přece není vůbec důležité. Důležité je to, že si to hasiči řádně užili a oslavili tak založení svého sboru sportem.