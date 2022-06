PODÍVEJTE SE: Závody na Nymburkringu? Je tu nový herní hit pro celou rodinu!

Po úzkém a místy velmi příkrém schodišti uvnitř kostela taková záchrana není možná. Hasiči proto figuranta umístili do speciálního lehátka a pomocí lan jen spustili z věže do parčíku před soudem. Vše probíhalo pod vedením lezce instruktora Milana Víznera.

Už loni v srpnu nymburští hasiči u kostela zkoušeli, zda jejich žebříky v případě potřeby k vyhlídce dosáhnou. Skutečně dosáhnou. „Pomocí auto žebříků by to bylo bezpečnější a rychlejší. Nicméně i lezeckou technikou je to možné. Způsobů záchrany je vždy více a volíme vždy tu nejméně riskantní,“ doplnil Roman Zima.

Po úspěšné evakuaci zraněného člověka si pak všichni členové skupiny zkusili z věže kostela slanit. V úterý je čeká další výzva v podobě záchrany člověka ze stavebního jeřábu, což je situace, která před několika dny reálně nastala v Praze. Členové nymburské lezecké skupiny budou tento úkol cvičit v Milovicích.