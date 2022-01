Loni vyjeli k 640 akcím

Jednotka drážních hasičů se sídlem v Nymburce má nadregionální působnost a podílí se na zásazích u událostí souvisejících s dráhou i v odlehlých koutech země.

Aktuálně hasiči zveřejnili statistiku svých výjezdů za uplynulý rok. Celkem zaznamenali 640 výjezdů k nahlášeným událostem. Více než dvě třetiny z nich přitom tvořily zásahy zahrnuté do složky technické pomoci. Šlo například o kácení stromů hrozících pádem na trať, zásahy u stromů zřícených po silném větru nebo nakolejení vagónů poté, co se ocitly mimo koleje. Takových zásahů loni zaznamenali 446.

Vedle toho pomáhali i u 95 dopravních nehod či 45 požárů. Pětkrát se podíleli na zásahu při úniku chemické látky, dvakrát asistovali u záchrany zvířete. Pouze u dvou případů, k nimž vyjeli, se ukázalo, že šlo o planý poplach.

Záchrana psa i nutrie

Velký ohlas loni vyvolaly oba případy, kdy šlo o záchranu zvířete. Dojemný příběh se odehrál nedaleko železniční stanice Kostomlaty nad Labem v pondělí 20. září před desátou hodinou dopoledne. Strojvedoucí nákladního vlaku Juraj Konečný si všiml zraněného psa, který se pohyboval v blízkosti kolejí. Hrozilo, že některý z dalších projíždějících vlaků krvácející a zmatené zvíře usmrtí. „Pejska jsem hlásil paní výpravčí, když jsem projížděl kolem. Celý večer jsem přemýšlel, jak to dopadlo,“ napsal strojvedoucí na sociální síti.

Po oznámení výpravčí z Kostomlat na místo vyrazili nymburští drážní hasiči. „Po příjezdu a průzkumu objevili v kolejišti živého psa s krvácející tržnou ranou na hlavě. Odchytili ho a vyvedli mimo kolejiště,“ konstatoval Jiří Zima. Hasiči pak kontaktovali místní starostku, která se o psa postarala. Zajistila odvoz a ošetření zvířete ve veterinární ordinaci v Nymburce. Pes byl nakonec v pořádku vrácen majitelům.

Drážní hasiči odlovili nutrii v kolejišti. Předali ji záchranné stanici

Druhý příběh se odehrál v listopadu u kolínského nádraží, kde měli hasiči odstranit uhynulou nutrii z kolejiště. Po příjezdu na místo se ale ukázalo, že nutrie je živá. „Jednotka provedla odchyt nutrie. Zvíře hasiči předali Záchranné stanici pro handicapované živočichy Huslík v Poděbradech,“ připomněl Zima.

Nová technika a brzy nové sídlo

Jednotka drážních hasičů dostala v uplynulém roce také několik nových zásahových vozů a dalších pomocníků. Členové jednotky se je postupně učili ovládat. Na ten nejzásadnější dárek však zatím čekají. Dosud jednotka sídlí v areálu výrobce železničních vagónů Nymwag za nadjezdem v Nymburce To by se však mělo v dohledné době změnit. Jejich nová stanice má brzy vyrůst na uvolněné ploše po neobývaných drážních domcích u kolejiště nedaleko hlavního nádraží. V novém sídle by měli mít drážní hasiči větší komfort odpovídající významu jejich činnosti i počtu zásahů.