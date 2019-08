Letošním tématem se stala armáda a M.A.S.H. Děti musely projít vojenským přijímačem, nevyhnula se jim lékařská prohlídka ani návštěva kadeřníka. Fyzická prověrka byla samozřejmostí.

Každý den na ně čekala návštěva buď vojenská, nebo hasičská. Jako první je do tábora přijeli navštívit hasiči z HZS Nymburk a Poděbrady. Tolik hasičské techniky u Jezera ještě nebylo, mimo několika cisteren měli přítomní možnost si prohlédnout hasičskou plošinu a vyzkoušet si záchranu tonoucího. Odměnou jim bylo svezení hasičským člunem po sadském Jezeře. Odpoledne patřilo pánům z Klubu přátel historických vojenských jednotek. Mladí hasiči se seznámili s historickou technikou i zbraněmi, dokonce si zastříleli.

Trénovali na závod požární všestrannosti, který na ně čeká v říjnu. V podvečerních hodinách soutěžili v netradičním hasičském útoku, kdy si nejprve museli materiál najít v lesíku.

UŽILI SI PĚT DNÍ

Další den odstartovali návštěvou dálniční policie z Poříčan. Policisté si připravili povídání o náplni své práce a ukázku zastavení jedoucího vozidla. Ještě před obědem dorazili hasiči ze SŽDC Nymburk s ukázkou techniky a povídáním o jejich práci.

Letošní soustředění bylo poprvé na pět dní. „I když jsme opět nestihli vše, co bychom chtěli, hodnotíme toto soustředění jako jedno z nejhezčích. Nezbývá než poděkovat všem, co se na letošním soustředění podíleli. Poděkování patří především mladým hasičům, kteří to zvládli bez mobilních telefonů s úsměvem na tváři,“ uvedla jedna z organizátorek tématického tábora. (šb)