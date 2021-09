Automobily v barvách hasičů – jasně červené s bílým vodorovným pruhem a výrazným nápisem Hasiči na zadní části – budou zřejmě nejčastěji k vidění na silnicích Kolínska, Nymburska, Příbramska a Benešovska. Zařazeny totiž byly do služby na stanicích Kolín-Ovčáry, Milovice, Sedlčany a Vlašim.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.