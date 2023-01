Když jsme velitele drážních hasičů Jiřího Zimu požádali, aby uvedl nejzajímavější zásah loňského roku, vybavil si jinou událost. „Bylo to 1. května, kdy jsme vyjeli k trati u Libice nad Cidlinou, kde došlo k vysokému plamennému hoření rákosu přímo u trati,“ uvedl Zima. Jak je patrné ze snímků, oheň dosahoval výšky několik metrů, a to přímo u sloupů s elektrickým vedením a vedle kolejiště. Hasiči nakonec likvidovali požár o rozloze několika desítek metrů čtverečních.

V loňské statistice mají zaznamenáno celkem 590 výjezdů. Drtivou většinu z nich zařadili do kolonky Technická pomoc. Přesně je to 446 výjezdů. Co přesně to znamená? „Stručně řečeno, staráme se o bezpečnou průjezdnost koridoru, kudy vlaky projíždějí. Jsou pod tím zahrnuty i kácení a ořezy stromů, či odstraňování překážek z trati,“ vysvětlil velitel drážních hasičů. Díky své speciální technice, z níž například jedno vozidlo zvládne jízdu po silnici i po kolejích, často také pomáhají u nakolejení vagónů či lokomotiv, které se z nějakého důvodu dostaly mimo kolejiště.

Drážní hasiči jsou nejvíce v centru mediální pozornosti při nehodách a železničních neštěstích. Loni pomohli u 92 nehod. Z našeho regionu si můžeme vybavit nehodu z 23. května, kdy na poděbradský přejezd u skláren vjel v nesprávný čas řidič BMW. Mnozí si jistě vzpomenou na trosky přední části vozu, zlomené závory a další nepříjemné obrázky spojené s touto nehodou, u níž pomáhali s odstraněním následků také drážní hasiči.

Další položkou jsou pak požáry spojené s provozem na železnici, viz výše uvedený požár rákosí u Libice. Takových výjezdů měli drážní hasiči loni 42. Kromě toho pětkrát asistovali při úniku chemických látek. A pětkrát se jejich výjezd ukázal jako planý poplach.

Výjezdy hasičů Správy železnic Nymburk za rok 2022:

Technická pomoc 446

Dopravní nehody 92

Požáry 42

Únik chem. látek 5

Planý poplach 5

Celkem 590