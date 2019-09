OBRAZEM: Dobrovolní hasiči ve Mcelích oslavili jubileum

Ve Mcelích se před hasičskou zbrojnicí a na hřišti slavilo. A že bylo co. Místní sbor má totiž úctyhodných 140 let od založení. Program byl opravdu nabitý. Kněz pokřtil nový hasičský vůz, k vidění byla výstava. Vesnicí prošel průvod s mažoretkami na hřiště. Večer to zakončila zábava se skupinou Harmonie.

Autor: Lukáš Trejbal