K letišti se hasičská auta z celého kraje blíží v konvoji, propojeni jsou radiostanicemi. „Řada z lidí, kteří to organizují, už má přehled a vědí, kam přesně jednotlivé vozy posílat. Zajeli jsme poblíž jedné z hal a čekali, až přistane naše letadlo,“ vypráví Roman Zima. Vykládku a následnou cestu z letiště organizuje dle pokynů ministerstva vnitra Záchranný útvar HZS z Hlučína. Kolona aut s ochrannými pomůckami se po vykládce letadla vydává do centrálního skladu v Opočínku, kde je veškerý materiál roztříděn, spočítán, dle pokynů z ministerstva rozdělen, opětovně nakládán a distribuován do všech krajů.

Ale to předbíháme. Sobotní ráno nebylo zrovna přívětivé, chladno doplňoval vítr. Doba čekání nebyla dlouhá, letadlo uviděli přistávat zhruba za dvacet minut. Pak se naskytl nezvyklý pohled do útrob letadla. „Je to vlastně normální dopravní letadlo z Číny, jen má vyndané zevnitř všechny sedačky pro cestující a je odspoda až po vrch vyrovnané krabicemi s pomůckami,“ popsal Zima.

K jedné straně letadla se vyrovnali středočeští hasiči. „Udělali jsme lidského hada a bedny šly z ruky do ruky, byl to docela fofr. Pokud to někde spadlo, nebo byl jiný problém, zařval někdo Stop! a předávání se na chvíli zarazilo,“ líčí průběh vykládky Roman Zima. „Krabice s pomůckami nejsou extrémně těžké, ale při hodinové vykládce, když se téměř nezastavíte, tak samozřejmě každá další bedna v ruce těžkne. Ale dalo se to vydržet.“

Řetěz hasičů působil jen na jedné straně letadla. Z druhé strany tvořili stejný řetěz policisté a vzadu si další bedny přebírali lidé z letištního personálu. Jakoby vykládaly kufry cestujících. Ti tu však chybí.

A to je právě nejsilnější moment, který si z vykládky Roman Zima přivezl. „To obrovské ticho. Nikdo tam není. Kromě našeho letadla žádné jiné nepřistává, ani neodlétá. Nikde nejsou cestující, je to velký nezvyk. Letiště je skoro liduprázdné,“ popisuje sobotní zkušenost.

Po vyložení prvního letadlo čekali ještě na přílet dalšího. To dosedlo na letištní plochu kolem 11. dopoledne a vykládka proběhla úplně stejně jako pár hodin předtím. Zhruba za hodinu bylo letadlo prázdné a něco po sobotním poledni zamířila kolona hasičských aut zase domů. Včetně toho nymburského. „Od té doby už tam byli i další členové našeho sboru. Zpravidla po nás chtějí z Nymburska šest lidí. Tým tvoří čtyři hasiči přímo z Nymburka a po jednom z Poděbrad a Milovic,“ doplnil Roman Zima.

Svoji pomoc na letišti vnímá jako novou zkušenost v rámci své profese. „Jsme téměř jako armáda a plníme to, co po nás chtějí. Tohle je však samozřejmě zajímavá zkušenost v mimořádné době,“ uzavřel Roman Zima.