/FOTOGALERIE/ Profesionální hasiči z Nymburska potvrdili, že jsou nejšikovnější v celém kraji při zásazích a vyprošťování osob u dopravních nehod. Vyhráli krajskou soutěž v této disciplíně, která se uskutečnila na tlustickém letišti na Berounsku. Byli lepší než zástupci všech středočeských okresů a porazili i specializované hasičské týmy z podniků Škoda Auto a Aero Vodochody.

Milovičtí hasiči v barvách Nymburska ovládli krajskou soutěž ve vyprošťování osob při nehodách na letišti v Tlusticích na Berounsku. | Foto: HZS Středočeského kraje

Nymburský územní odbor reprezentovali v letošním ročníku hasiči z Milovic. „Na rozdíl od jiných okresů, které posílají každý rok stejný tým a mají to tak trochu už okoukané, tak my se střídáme. Jezdí hasiči z Nymburka, Poděbrad a Milovic. Letos to vyšlo na Milovické a z prvního místa máme samozřejmě obrovskou radost,“ uvedl velitel nymburských hasičů Roman Zima.