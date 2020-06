Sportovců, kteří díky tomuto sportu mají "oheň v srdci", je také více, než se může zdát. V požárním sportu soutěží profesionální a i dobrovolní hasiči a hasičky. Každoročním vyvrcholením jsou světová i republiková mistrovství, kam se hasiči postupně kvalifikují.

K tématu má filmař velmi blízko. Jan Koutek je již 11 let dobrovolným hasičem a letos ho čekají již první ostré výjezdy. „Máme to takříkajíc v rodině. Uniformu stejného sboru dobrovolných hasičů obléká celá má rodina,“ usmívá se Jan Koutek.

Nápad natočit film o požárním sportu se zrodil v roce 2018, krátce po premiéře jeho prvního filmu. Dva roky zabrala příprava a vlastní tvorba filmu. „Nebylo to úplně jednoduché, byť se problematikou zabývám, některé detaily o požárním sportu jsem nevěděl. Měl jsem možnost poznat, že naši reprezentanti v požárním sportu patří ke světové špičce, pravidelně obsazují stupně vítězů na mezinárodní úrovni. O tom se však nepíše a prakticky nikdo to neví. I to je jedním z důvodů, proč chci přiblížit tento zajímavý sport veřejnosti,“ zamýšlí se Jan Koutek.

Projekce začíná v 19 hodin a vstupné je dobrovolné.