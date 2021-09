Akce začala v 8 hodin, a už v půl deváté se jako první předvedla jednotka z územního odboru Kladno. Poté soutěžil tým z Mělníku. Podle poznatků hasičů obecně platí, že novější automobily, i když jsou mnohem bezpečnější, jsou také konstrukčně mnohem robustnější a tužší. Což zasahujícím hasičům ztěžuje se během havárie do vraku dostat a postižené osobě co nejrychleji pomoct.

Předtím než se jednotky pustí do samotného vyproštění, je potřeba místo havárii ohledat, zajistit unikající pohonné hmoty a případně potřeby zabezpečit automobily proti možnému pohybu. Poté, pokud je to možné, zdravotník přímo ve voze komunikuje s pacientem, mezitím co další část jednotky pracuje na plechu, aby mohli v co možná nejkratší době zraněného dostat ven.

To už jako třetí nastupuje tým z Dobříše z územního odboru Příbram. Jak sám komentátor uvedl, na toho si organizátoři připravili autonehodu jako ze scény známého německého seriálu Kobra 11. Jeden vůz po srážce zůstává na boku a druhý v něm z vrchu zaklesnutý.

Jako figurantka dobříšského týmu byla samotná mluvčí hasičů Tereza Fliegerová. Kolegové ji z vraku dostali v čase kolem osmnácti minut. „Figurantku dělám několikátý rok po sobě. Takže už mám ty zkušenosti, jak to má vypadat. I tak mohu říct, že to rozhodně není pěkný zážitek, když jste v tom autě uvězněný. Určitě jsou nejhorší ty vteřiny, kdy čekáte, až vám přijde někdo na pomoc,“ řekla mluvčí.

Jedním z pravidel je, že figuranti mají za úkol soutěžícím nepomáhat. „V reálu to samozřejmě vypadá jinak a věřím tomu, že pokud může, snaží se ten člověk hasičům přispět ke svojí záchraně, jak jen to jde, a aby se z vraku dostal co nejdříve,“ doplnila Fliegerová.

Soutěžní družstva mají 20 minut, aby dostali figuranta z vozu ven. Z toho 15 minut je čistý čas a každých 30 sekund nastává penalizace. „Tým rozhodčích také hodnotí techniku, taktiku a před lékařskou pomoc,“ dodala mluvčí.

Při technice se posuzuje použití prostředků, které týmy zvolily. Taktika kouká, jak jednotka celkově přistupuje k havárii a jaký způsob vyproštění hasiči zvolili. Před lékařská péče hodnotí z pohledu figuranta, jak zdravotník při akci postupuje až do úplného předání pacienta lékařům.

Na soutěž se přijely podívat i děti s učitelkami ze Základní a praktické školy Beroun. „Určitě z toho, co jsem viděla, mám ponaučení a lidé by měli na silnicích jezdit bezpečně,“ popsala zážitek šesťačka Barča Banarová.

„Dokázalo mě překvapit, jak mohou řidiči být na silnicích nebezpeční, a že nehoda může vést ke smrti. Z toho, co jsem ale viděl, hasiči mají hodně zajímavou práci,“ doplnil ji spolužák Adam Hlowinski, který zároveň navštěvuje kroužek hasičů v Komárově.