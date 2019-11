Letos se slavnost uskutečnila ve čtvrtek 31. října na zbirožském zámku. A mezi více než stovkou oceněných příslušníků hasičského sboru i civilních osob na ceremoniálu spojeném s převzetím ocenění z rukou generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR Drahoslava Ryby nechyběli ani Středočeši, připomněla mluvčí krajských profesionálních hasičů Tereza Fliegerová.

Medaili Za statečnost, kterou ministr vnitra uděluje občanům (tedy civilistům) za pohotové a profesionální jednání při záchraně života, převzal Milan Hrbek. Pohotově zasáhl ve čtvrtek 16. května, kdy projížděl obcí Suchdol na Kutnohorsku. Všiml si hořící stodoly, z níž vytáhl staršího muže v bezvědomí. „Vyběhl na pomoc, když ho u vrat zastavila sousedka s informací, že na zahradě může být agresivní německý ovčák. I přes toto riziko se pan Hrbek vydal na pomoc,“ připomněla okolnosti Nicole Studená z republikové centrály profesionálních hasičů. „Od vrat viděl staršího pána, který vzal zahradní hadici a pokoušel se požár hasit. Poté, co pán vstoupil do hořící stodoly, se ale zhroutil k zemi. Pan Hrbek neváhal, otevřel si vrata, doběhl do hořící stodoly a vytáhl ležícího pána z plamenů ven. Tím mu zachránil život,“ shrnula Studená vývoj událostí.

Za zásah při záchraně života mimo nasazení při výjezdu byl oceněn také profesionální hasič ze středních Čech. Plaketu Hasičského záchranného sboru ČR převzal Michal Veselý z oddělení informačních systémů za to, že pomohl při záchraně života ženy při těžké dopravní nehodě nákladního automobilu a osobního vozu. Bylo to v polovině ledna letošního roku na Pražském okruhu u Radotína. „Nadpraporčík Veselý projížděl kolem, okamžitě zastavil a začal pomáhat. Zraněnou ženu resuscitoval až do příjezdu zdravotnické záchranné služby; druhé osobě ve vozidle už bohužel nebylo pomoci,“ upřesnila Studená.

„Medailí Za věrnost I. stupně bylo oceněno 58 příslušníků a příslušnic, z toho dvanáct z Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje,“ doplnila mluvčí Fliegerová. Medaile Za věrnost jsou oceněním příkladného plnění služebních povinností ve spojení s dobou trvání služebního poměru v délce podle příslušných stupňů. I. stupeň, nejvyšší, oceňuje službu spojenou s vzornou reprezentací hasičů i navenek v trvání 30 let.

Zbiroh, město ležící na Rokycansku kousek od pomezí se středočeským Berounskem, nebylo pro celostátní hasičskou slavnost vybráno náhodně. Působí tam rota Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR, odkud bývá i do středních Čech vysílána k velkým zásahům například těžká technika. V tamějším rozsáhlém hasičském areálu však sídlí také opravárenské a skladovací provozy včetně Národní základny humanitární pomoci, působí tam školní a výcvikové středisko hasičů – a veřejnost bude nejspíš znát nejlépe muzejní expozice věnované požární ochraně i ochraně obyvatelstva obecně.

Medaile Za věrnost I. stupně udělení Středočechům:

- nprap. Jiří Bílek (územní odbor Mladá Boleslav) – pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

- nprap. Miloslav Císař (územní odbor Kutná Hora) – velitel družstva, stanice Zruč nad Sázavou

- nprap. Zdeněk Císař (územní odbor Nymburk) – velitel družstva, stanice Nymburk

- nstržm. Martin Králík (územní odbor Kutná Hora) – strojník, stanice Čáslav

- ppor. František Kykal (územní odbor Nymburk) – velitel čety, stanice Nymburk

- por. Dana Laštůvková (územní odbor Mělník) – pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

- nprap. Jan Novotný (územní odbor Nymburk) – velitel družstva, stanice Poděbrady

- nprap. Vladimír Pavlát (územní odbor Kladno) – velitel družstva, stanice Kladno

- nstržm. Pavel Pinkas (územní odbor Kladno) – strojník, stanice Řevnice

- plk. Jan Pitner (územní odbor Mělník) – ředitel

- npor. Marcela Šímová (krajské operační a informační středisko) – operační důstojník; vedoucí směny

- mjr. Zbyněk Štajnc (územní odbor Mělník) velitel stanice Mělník



Zdroj: HZS Středočeského kraje