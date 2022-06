„Existují plány na rekonstrukci hasičských budov hned na několika místech. Ještě letos by měla začít výstavba nové budovy v Nymburce, kde jsou podmínky pro práci našich hasičů asi nejsložitější,“ uvedl Němec v červnovém čísle odborného časopisu Moderní železnice.

Jeho slova kvituje velitel nymburských drážních hasičů Jiří Zima. Zároveň poukazuje na vnější okolnosti, které do termínu začátku stavby vstupují. „Článek může být odpovědí na otázku, jak to vlastně s plánovanou stavbou nové hasičské stanice v Nymburce v současné době doopravdy je. Pravdou je, že do termínu zahájení stavby velmi výrazným způsobem opakovaně zasahuje současná nepříznivá ekonomická situace. Jsme vlastníky dotčeného pozemku, máme vypracovanou a schválenou projektovou dokumentaci a dokonce máme i vydané stavební povolení. Teď už opravdu chybí 'jen ty peníze',“ konstatoval velitel nymburských drážních hasičů.

VIDEO: Podívejte se, jak probíhá záchrana turisty z vyhlídky kostela

Drážní hasiči v současné době sídlí na kraji průmyslového komplexu bývalé ŽOSky, dnes firmy Nymwag za železničním nadjezdem. Budova však neodpovídá jejich potřebám. Ať už se to týká nutného výcviku, uskladnění techniky nebo samotného fungování jednotky. Před rokem už sami vyklidili místo určené pro výstavbu nového sídla, zbourali staré chátrající drážní domky a plochu vyklidili.

„Přípravě stavby jsme všichni ve Správě železnic věnovali mimořádnou pozornost. Je ušitá na míru tak, aby přesně vyhovovala nejen požadavkům mnoha norem, ale zejména, aby přesně odpovídala našim potřebám. Věřte, je opravdu pěkná a všichni se těšíme do nového,“ řekl Zima.

PODÍVEJTE SE: Hasiči vyprošťovali zraněné z aut. Na soutěži v lázeňském městě

Momentálně existuje i vizualizace stavby, ta je ovšem zatím veřejnosti nedostupná. „Hned až to bude možné, samozřejmě rádi podobu nového sídla zveřejníme,“ doplnil velitel drážních hasičů.