„Po příjezdu na místo případu bylo zjištěno, že nutrie je živá. Jednotka provedla odchyt nutrie. Zvíře hasiči předali Záchranné stanici pro živočichy Huslík v Poděbradech,“ uvedl velitel jednotky Jiří Zima.

Záchranná stanice nesmí tento invazivní a nepůvodní druh vypustit zpět do volné přírody. „Existuje na to i nařízení Ministerstva životního prostředí. Nutrii v žádném případě do volné přírody vypouštět nebudeme. Buď bude žít u nás, nebo je také možnost, že by se ozval chovatel, kterému ji předáme,“ řekla Marta Bryndová ze Záchranné stanice Huslík.

Výskyt nutrií trápí řadu měst včetně Nymburka. Specializovaná firma pravidelně provádí odchyt těchto zvířat u Velkých Valů pod hradbami. Odchycená zvířata potom usmrtí zplynováním. Aktuálně řeší situaci s přemnožením nutrií také v sousední Mladé Boleslavi, kde chtějí postupovat podobně jako v Nymburce.