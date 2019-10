Děti z Ostré si vyzkoušely hasičskou výstroj

/FOTOGALERIE/ Náplní činnosti drážních hasičů nejsou jen ostré zákroky u kritických situací. V rámci prevence čas od času zajedou do škol či školek, kde představí svoji techniku, výstroj a práci obecně. Naposledy tak zavítali do školky v Ostré, kde si děti mohly vyzkoušet třeba i to, jaké to je sedět za volantem hasičského náklaďáku.