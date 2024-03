Oba celky mají nahráno, ale rozhodně by se nechtěly smířit s tabulkovým propadem. Sokolečský trenér Jan Hlavatý má v tomto jasno. „Jaký máme cíl? Neudělat na jaře ostudu,“ žertoval kouč Sokolče a hned přešel na vážnou notu. „Cíle jsou pořád stejné. Chceme hrát aktivní a atraktivní fotbal, bavit na domácím hřišti naše fanoušky a sbírat doma body. A občas nějaký ten bod přivézt i od soupeře. V tabulce se chceme držet nahoře a mít zdravý kádr,“ uvedl Jan Hlavatý.

Ten musel oželet služby vytáhlého forvarda Matěje Peterky, který dal na podzim osm gólů a v zimní pauze jej klub uvolnil do divizní Čáslavi, kde se stal již šestou posilou. „Je to pro nás obrovská ztráta, byl to pro nás klíčový hráč. Takový borec je nenahraditelný,“ přiznal předseda sokolečského klubu Jindřich Provazník.

Rožďalovice hlásí zvučnou posilu. Do kádru přišel zkušený Martin Škarecký

Sokoleč má ale nahráno, s dvaceti šesti body je v polovině sezony na šestém místě tabulky. „Bodů máme dost a šanci dostanou jiní,“ řekl šéf klubu.

Nejistý je stále osud šikovného Davida Snopa. Zatím není jisté, zda bude sokolečský dres oblékat i na jaře. „To se rozhodne na poslední chvíli,“ dodal Jan Hlavatý.

Poříčany čeřily přestupové vody, něco se povedlo, něco ne. Tak to ve fotbale chodí. „Prodloužili jsme působení Janka a Koutenského, což nás těší,“ zaradoval se trenér poříčanského mužstva Miroslav Doležal. „Získali jsme z Čáslavi Dudlu, který naposledy působil v Českém Brodě. Dále se vrátil Ladislav Hetcl ze Štítar. Chtěli jsme ještě další tři kluky, ale nedohodli jsme se s jejich kluby. Šlo o Motruniche z Plaňan, gólmana Dytricha ze Sázavy a o Plášila z Jevan. U posledně jmenovaného je ještě možné, že to dopadne, je to v jednání,“ řekl Doležal.

Klub udržel Bíma, o kterého měl zájem divizní Český Brod, rozloučil se ale se Štěpánem Urbanem, který zamířil do Pátku (I.B třída). „Štěpán byl dlouho zraněný, rok nehrál a když zkusil přípravu, zjistil, že nemůže tak často trénovat. Proto odešel,“ podotkl poříčanský lodivod.

Ostrá v zimní pauze vyměnila trenéra. Po Pavlišovi a Dejlovi povede tým Doseděl

Ten by rád ve druhé polovině soutěžního ročníku vylepšil dosavadní postavení. „Cíle nemáme žádné velké, chtěl bych skončit líp než na pátém místě. A to proto, že jsme neoslabili, spíše jsme doplnili a vylepšili kádr,“ dodal kouč Miroslav Doležal.

Prvním hracím dnem jarní části sezony bude pro oba zástupce v krajském přeboru sobota a v obou případech to bude na půdě soupeřů. Poříčany hrají dopoledne od 10.15 hodin v Libiši, Sokoleč zavítá do Hvozdnice, kde se utkání od 14.30 hodin s béčkem Povltavské FA.