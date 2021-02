Domácí fotbalisté hosty doslova rozcupovali. Už do přestávky dali dvě branky a bezmocnou Litol dorazili po poločase. Utkání brankově načal i zakončil Dubský. Na první branku mu přihrál Hrodek, na druhou útočník Slunéčko. Ten přihrál i na druhý rožďalovický gól, který vstřelil Hrodek.

Už na žačátku měli domácí dvě šance, v nich ale Dubský mířil do břevna a vedle. Litol, která hrála od 43. minuty bez vyloučeného Jareše, měla snad jedinou vážnější šanci ve 20. minutě. Ve druhém poločase měly Rožďalovice ještě další příležitosti. Stínem zápasu bylo těžké zranění domácího stopera Bartáka, který utrpěl zlomeninu nohy a včera se podrobil operaci.

Branky: Dubský 2, Hrodek. Rozhodčí: Berovič. ŽK: 2:2. ČK: 43. Jareš (L). Diváků: 200. Poločas: 2:0. Rožďalovice: Hospodka – Havlík, Barták (25. Novotný), Hanuš, Pavel – Škarecký (78. Blažek), Mosiurczak (35. Veselý), Hrodek, Dubský – Slunéčko, Hurta. Litol: Hurych – Mlčkovský, Černý, Mikluščák, Zikmund – Jareš, Pavliš (25. Valenta), Moško, Bošina (46. Nikodim) – Sosnovský, Ježek.

Litolského kouče Jareše zklamalo řízení zápasu

Fotbalové okresní týmy Rožďalovic a Litole bojují o postup do krajského přeboru. Vzájemný duel zvládli lépe domácí rožďalovičtí borci, kteří Litol smetli 3:0. Oplatili tak hostům porážku z jejich hřiště (1:4). „Takhle dobře jsme do zápasu za mého působení v Rožďalovicích ještě nevstoupili,“ řekl spokojený rožďalovický trenér Pavel Klain. Soupeře jsme přehrávali, byli jsme herně lepší. A to jsme ještě neproměnili řadu šancí,“ uvedl Klain. S ním souhlasil i jeho protějšek na litolské lavičce Pavel Jareš. „My jsme hráli hrozně. Domácí byli lepší a my jsme mohli být rádi, že jsme nedostali osmičku,“ zlobil se litolský kouč. Podle domácího trenéra bylo důležité, že jeho svěřenci uhlídali kanonýra Ježka. „Dobře jsme ho pokryli, eliminovali jsme jeho sílu,“ řekl Klain a dodal. „Stínem zápasu je velice vážné zranění Bartáka. To nám kazí radost z výhry.“ „My jsme podali slabý výkon, který na tuto soutěž nestačí. Jsem ale dost zklamaný z řízením zápasu,“ dloubl si Jareš do rozhodčího Beroviče.

Libodřice – Poděbrady 4:2

Domácím pomohly k výhře tři pokutové kopy. „A ten čtvrtý gól byl z ofsajdu,“ řekl rozzlobený trenér Bohemie Jiří Holatka. Už v 7. minutě zahrávali domácí první penaltu, druhou ve 21. minutě. Mezi pokutové kopy vklínil svoji trefu poděbradský Suchánek – 2:1. Ve druhém poločase přišla třetí trefa Libodřic. „Ta byla z ofsajdu,“ uvedl poděbradský kouč. Potom opět Poděbrady snížily. „Pak měli jít sami na bránu Čákora s Brtkem, ale zastavil je nesmyslně zapískaný faul, který nebyl ani zdaleka,“ čertil se Holatka. A vzápětí přišla čtvrtá branka. A opět z penalty. „Soupeře jsme v té době přehrávali, tak rozhodčí napískal další pokutový kop. To byl výsměch,“ řekl Holatka.

Branky Poděbrad: Suchánek, Čákora. Rozhodčí: Čermoch. ŽK: 2:8. Diváků: 220. Poločas: 2:1. Poděbrady: Špaček – Suchánek (46. Svoboda), Billý, Exner, Poděbradský (20. Hradečný) – Jirásek, Hruška, Pavelka, Pokorný (55. Voříšek) – Čákora, Brtek.

Sokoleč – U. Janovice 1:5

Tento zápas si domácí borci za rámeček asi nedají. První branku dostali svěřenci trenéra Stanislava Koška už ve 2. minutě. A aby toho nebylo málo, přidali hosté do poločasu ještě jeden zásah. Šance měli také domácí, ale branku se Sokolči vsítit nepodařilo. Nejblíže snížení byl Jeník, který trefil tyč.

Stejný hráč mířil do brankové konstrukce i po změně stran, kdy začali přebírat iniciativu domácí. V době jejich narůstajícího náporu Janovice opět podnikly rychlý kontr a bylo to jedna tři. Zdecimovaní domácí fotbalisté pak inkasovali ještě dvakrát. „Kazíme si to, co jsme na podzim nahráli,“ uvedl po nepovedeném střetnutí kouč Sokolče Stanislav Košek.