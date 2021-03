Po ruské stáži se František Šturma vydal do Itálie. Ve slavném Juventusu Turín absolvoval stáž, která je součástí studia Profi licence UEFA zaměřenou na mládež.

Šturma si stáž maximálně pochvaloval. „Je to úplně něco jiného, než v Čechách. Mají tam parádní zázemí a vše je na vysoké úrovni,“ řekl trenér, kterého na Itálii zaujala řada věcí. „Mají takový volnější život. Nikam nepospíchají. Na všechno mají dost času. Je to jiná země a lidé se jinak chovají. Třeba tréninky nemají přesný začátek. Prostě se začne, až když se všichni sejdou,“ vysvětlil Šturma.

Ten navštívil na své stáži i několik zápasů, nejen v kategorii dospělých. „Byl jsem na zápase dorostu, který vyhrál titul. Na utkání bylo asi pět tisíc lidí. O tom si v Čechách můžeme nechat zdát,“ kroutil hlavou.

V Itálii se mu líbil styl hry. „Oni se snaží soupeře přehrát a hrají tak líbivější fotbal. Naopak u nás se hraje spíš silově,“ všiml si kouč.

Na své stáži se setkával i s Pavlem Nedvěděm. „Pavel má v Itálii velký obdiv. Také je vidět, že je to obrovský profesionál. Na trénink chodí jako první a také odchází jako poslední. Když nemohl hrát zápas, tak si dal místo něj trénink navíc. Každopádně setkání s ním bylo příjemné a byl ke mě velice přátelský,“ tvrdí křinecký trenér.

Nyní má podle svých slov trochu jiný pohled na fotbal. „Udělal jsem si další obrázek na další zahraniční soutěž. Třeba mládež dělají v Itálii úplně jinak. Tím to všechno začíná. V dospělých se pak hraje líbivější fotbal a chodí na něj diváci. V Čechách by se mělo něco změnit, protože jinak se diváci na stadiony nepřitáhnou. V Itálii už je to na úrovni toho, že fotbal tam je vlastně taková kultura,“ řekl Šturma, jemuž pomohli při stáži finančně i sponzoři.