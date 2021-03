Domácí borci měli v úvodu zápasu dvě příležitosti, ale ty brankou neskončily. A tak se jako první trefil hostující Dozorec, který proměnil pokutový kop. Ve 22. minutě to už bylo 0:2, když přesně mířil Hakl.

Domácí po kontaktní brance Koštíře z penalty ještě jednou inkasovali, ale heroickým výkonem stihli strhnout výhru na svoji stranu. Na 3:2 snížil Neuhausel, o vyrovnání se postaral Holan. Rozhodující trefu zaznamenal Janáček, jenž proměnil třetí penaltu zápasu.

Vítěz utkání navíc postoupil do dalšího krajského kola Českého poháru a ve středu se utká s Hořovicemi.

Branky: 50. Koštíř (PK), 62. Neuhausel, 75. Holan, 85. Janáček (PK) - 17. Dozorec (PK), 22. Hakl, 60. Novák. Rozhodčí: Richtár. ŽK: 4:3. ČK: 85. J. Semecký. Diváků: 320. Poločas: 0:2.

Kdo čekal, že Čelákovice, které jsou už jasným postupujícím do divize, dokráčí k další výhře v krajském přeboru, ten byl hluboce zklamán. Semice totiž dokázaly smazat dvakrát dvoubrankové manko a nakonec se radovaly z výhry 4:3. Přitom tři góly padly ze značky pokutového kopu.

„Je to opravdu překvapení,“ hlásil po zápase Miroslav Vlk, trenér Semic. „Hosté nás v poločase podcenili a my jsme enormní bojovností dosáhli na výhru,“ radoval se lodivod vítězného celku. „A navíc jsme soupeři dali čtyři branky,“ vyzdvihl Vkl fakt, že do té doby inkasovaly Čelákovice v celé soutěži jen patnáctkrát. „Zachytal nám brankář Procházka a výborně hrál Manhart. Ten dvakrát vyhlavičkoval míč z brány,“ pochválil svěřence semický kormidelník.

Méně spokojená byla po derby čelákovická výprava. Aby také ne. Jejich sedmnáctidílná série bez prohry v Semicích skončila. „Ale smutní nejsme. Vždyť máme postup v kapse,“ uvedl sekretář Čelákovic Milan Šikl. „Tentokrát nám vyhořel střed obrany. Homola s Mulačem hráli velice špatně,“ nešetřil kritikou Šikl a pokračoval: „Rozhodující asi bylo, že domácí hned po naší třetí brance snížili. Pak se chytli a porazili nás.“

Vítěz utkání postoupil do dalšího kola krajské části Českého poháru. „Alespoň máme radost z toho, že nemusíme do Hořovic,“ dodal čelákovický sekretář.