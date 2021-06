Z téměř jasně vyhraného zápasu bylo drama. Polaban vedl o dva góly, v prvním dějství měl ještě další šance, ale ty neproměnil. Hosté snížili a domácí se o výsledek strachovali až do poslední minuty.

Zápas brankově načal už ve 2. minutě nymburský Pěnička střelou ze šestnáctky. Domácí měli pod kontrolou i další minuty a po půlhodině hry zvýšili na 2:0. Do černého mířil Mareš. Ovšem hosté nesložili zbraně a dvacet minut před koncem snížili. „Gól hosty nastartoval, my jsme se dvoubrankovým vedením uspokojili,“ přiznal kouč Polabanu Milan Kormaník. Pak měly oba celky několik slibných příležitostí, ale ujala se až střela Mareše z poslední minuty. „Po prvním poločase jsme mohli vést 4:0. Jenže my jsme potom polevili a soupeř snížil,“ řekl k zápasu Kormaník.

Branky: 30. a 90. Mareš, 2. Pěnička. Rozhodčí: Benák. Bez karet. Diváci: 120. Poločas: 2:0.

Polaban: Doležal – Navrátil, Košvanec, Ott, M. Novotný – Friedel, Pěnička, Havrda, Čerych – Soukal (80. Šafránek), Mareš.