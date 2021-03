Libice si na cestu do okresního přeboru nese čtyřbrankový výprask. Přitom první půlhodina hry patřila právě hostům.

„Ale nebyli jsme opět schopni dát gól,“ litoval František Hovorka, kouč Libice. Na domácích byla znát nervozita z důležitosti utkání a byli velice nepřesní. Přesto se Loučeň ujala vedení. Z penalty se nemýlil Škuthan. „Udělali jsme chybu a Faltýsek fauloval,“ připomněl akci z poslední minuty prvního dějství Hovorka.

„Do té doby byla naše hra rozháraná, první branka nám pomohla,“ liboval si trenér Loučeně Otakar Ottomanský. „Ta penalta byla zlomový moment zápasu,“ všiml si Hovorka.

Po pěti minutách hry ve druhé půli přidali domácí druhý gól a od té doby se Libice položila. „Od té chvíle to byla hra kočky s myší. Kluci se na to vyflákli,“ ulevil si Hovorka.

„My jsme se uklidnili a začali hrát dobře, naopak hosté zcela odešli,“ uvedl Ottomanský. V dalších minutách dala Loučeň ještě dva góly a poslala tak soupeře do okresního přeboru.

„Je to pro mě obrovské zklamání. Věděl jsem, že to bude těžké, ale myslel jsem, že bychom mohli uhrát tak osmé místo,“ dodal zklamaný libický kormidelník. „Ale nepodařilo se nám kádr doplnit tak, jak bych si představoval. I to je jeden z důvodů toho, že jsme spadli,“ dodal Hovorka.

Branky: Škuthan (PK), Štěpánek, Hradecký, Holler. Rozhodčí: Žižka. ŽK: 0:5. Diváků: 80. Poločas: 1:0.

Loučeň: Lorenc – Říha, Holler, Holub, Hradecký – Hofírek (85. Pažout), Krupička, Škuthan, Janata (87. Volek) – Folbrecht (80. Rozkydal), Štěpánek.

Libice n. C.: Řehák – Lhoták (52. Vašíček), Šamša, P. Měchejř, Faltýsek (55. Ešner) – Homola, Kukal, Hovorka, Kučera (62. Nedobitý) – Bezděčný, Beneš.