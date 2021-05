/FOTO/ Fotbalisté Loučeně remizovali v 19. kole I.B třídy sezony 2007 - 2008 s týmem Rejšic a jsou stále předposlední. Branka Jana Bobka z penalty stačila jen na remízu.

Ze zápasu I.B třídy Loučeň - Rejšice (1:1). | Foto: DENÍK/Tomáš Koníček

Loučeň – Rejšice 1:1

Loučeň se trápí. Doma toho opět moc nepředvedla a dala jen jeden gól, navíc stejně jako v předchozích zápasech i tentokrát z penalty. Navíc z takové, která snad ani neměla být. Ve 38. minutě se dostal před bránu Hofírek, který byl tísněn obráncem, jenže poté co netrefil míč, spadl na zem a snad ani sám nečekal, že by z toho měl být pokutový kop. Ten proměnil Bobek a Loučeň tak z jediné šance vedla. Jenže hned v prvních minutách druhé půle ale o vedení přišla. Trestný kop se dostal až k volnému Ederovi a ten neměl problém poslat míč do brány. Do konce zápasu už zaujala jen šance Hollera, který mohl střílet do odkryté brány, bránu však netrefil. Ještě před tím se Štěpánek snažil přelobovat brankáře, míč který letěl do brány však na poslední chvíli vyhlavičkoval Rys.