Divokým výsledkem skončilo derby dvou okresních týmů, ve kterém šlo o záchranu soutěže. S té se zřejmě budou radovat Loučenští, naopak Kounice jsou nejspíš odsouzeny k sestupu do okresního přeboru.

Domácí měli v první půli mírnou převahu. „Soupeř nás v první půli prakticky neohrozil,“ řekl trenér domácích Otakar Ottomanský. Jeho tým šel do vedení ve 25. minutě, když byl v pokutovém území faulován Štěpánek a Škuthan se z penalty nemýlil. Ve 38. minutě vykopl Bednář dlouhý míč, Holler vyhrál souboj se stoperem Červenkou a domácí vedli 2:0. Když pak dal v 50. minutě Holub třetí gól, zdálo se, že je rozhodnuto. Jenže domácí přestali hrát a během deseti minut to bylo po gólech Šoufka a Janečka 3:2. Na druhé straně sice opět udeřil Škuthan, jenže z protiútoku a brance Kouly to bylo zase o jeden gól.

řetahovaná ale nekončila. Loučeň totiž přidala další dvě branky. Závěr už si ohlídala a získala veledůležité tři body

Branky: Škuthan 2 (1. z PK), Holub, Holler, Balcar, Bobek – Šoufek, Janeček, Koula. Rozhodčí: Hurych. ŽK: 2:2. Diváků: 120. Poločas: 2:0.

Loučeň: Bednář – Krupička, Dědek (60. Říha), Holub, Balcar – Škuthan, Holánek, Bobek (75. Hofírek) – Štěpánek, Holler, Kunc.

Kounice: Táborský (80. Hartman) – Práchenský, Červenka, Martin, Dobiáš – Janeček, Moravec, Novák, Bylina (60. Šoufek) – Rozumný, Koula.