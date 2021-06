O výhře hostí rozhodla branka z 88. minuty. Do té doby drželi domácí přijatelnou remízu.

V prvním dějství měly šance oba mančafty. Ovšem první vážnější akce hned skončila gólem. Libodřičtí podnikli vydařenou akci, na jejímž konci byl volej Bohuslava – 0:1. Za osm minut bylo srovnáno. To se po rohu trefil hlavou Zouza.

V dalších minutách střílel nebezpečně hostující Kemza, na straně druhé se do dobrých příležitostí dostali Kubín a Kápička, ale jejich pokusy těsně minuly bránu Libodřic.

Ve druhém dějství bylo patrné, že domácím docházejí síly. „Je to tak. A bylo otázkou času, kdy inkasujeme. To se také nakonec stalo,“ uvedl Václav Hrdlička, předseda Jíkve. „To je tím, že hráči netrénují,“ obul se do svěřenců Hrdlička.

Rozhodující branku dal dvě minuty před koncem Jelínek. „Bylo vidět, že soutěž končí Moc se mi to nelíbilo, spokojen mohu být se třemi body. Jen jsme splnili povinnost,“ uvedl kouč Libodřic Vladimír Pěkný.

Branky: 26. Zouza – 18. Bohuslav, 88. Jelínek. Rozhodčí: Železný. ŽK: 1:1. Diváci: 70.

Jíkev: Zemánek – Škuthan, Zouza, Dudek, Strašík – Vinogradov, Březina, Kubín, Žežulka – Kápička, Neužil.

Libodřice: Jindra – R. Šrámek, Dolejší, Klička, Kemza – Vacek, Bohuslav, Janovský, Pěkný – Kruliš (60. J. Šrámek), Jelínek.