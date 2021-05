Domácí sehráli nevydařený zápas. V utkání s Převýšovem tahali za kratší konec a zaslouženě prohráli.

Na první branku Nováka odpověděl ještě Matějka, ale na další dvě trefy už Union odpovědět nedokázal. Čelákovice si za celý zápas nevytvořily pořádně šanci, navíc kupí chyby v defenzivě. „Prostě se nám nedaří,“ hlesl Milan Šikl, který byl na lavičce Unionu premiérově jako trenér za odvolaného Hromádka. „Z naší strany to byl špatný zápas, nic jsme si nevytvořili. Všude jsme byli druzí a v podstatě na nás stačili dva zkušení hráči soupeře,“ řekl naštvaný Šikl. Zase jsme si to pořádně zkomplikovali. Kluci to mají asi v hlavách, vždyť si pořádně nenahrajeme balon,“ dodal nový kouč Unionu.

Branky: 17. Matějka – 9. a 38. Novák, 86. Fejfar. Rozhodčí: Janíček. ŽK: 2:2. Diváci: 120. Poločas: 1:2.

Čelákovice: Pokorný – Pecka, Jelínek, Markuzi, Havlát – Koloušek (70. Mileli), Dozorec, Skuhravý, Kubeš (75. Kovařík) – Hakl, Matějka.