Cesta do Kišiněva připomínala přitom až švejkovskou anabázi. „Už na ukrajinských hranicích nastal problém, protože tam nikdo nevěděl, že do Moldavska vůbec jedeme. Po delším vyjednávání nás pustili, ovšem druhá komplikace nastala po příjezdu k hotelu, kde nám snad nevyjednali ubytování. Naštěstí vše dobře dopadlo a nakonec jsme bydleli jako první,“ vzpomíná s úsměvem český útočník Tomáš Plot ze Sadské.

Obhájci stříbrných medailí z rumunského města Tulcea vstoupili parádně do základní skupiny C, když zdolali Anglii 4:1 a poté Itálii 3:1. Jenže pak přišel zádrhel, prohra s Černou Horou 0:1. „To byl nejtěžší soupeř, byli fakt dobří třeba oproti Anglii. Zkoušeli jsme hrát přesilovku, abychom tam nějaký gól dotlačili, ale to se nepovedlo. Černá Hora měla zarputilý tým s dobrým rozložením pozic, silové hráče, talentované na balonu,“ vybavuje si forvard tehdy milovického týmu Pardálové z Budvaru.

Ve čtvrtfinále sice český celek ztrácel s Bulhary, ovšem v posledních dvou minutách skóre otočil a zvítězil 3:1. Jenže v semifinále stáli Rumuni, kterým podlehl o rok dřív ve finále 3:4 po pokutových kopech. „V Rumunsku zápas na sto procent ovlivnili rozhodčí, přece jen šlo o domácí, vyrovnali díky penaltám. Ovšem i v Moldávii měli Rumuni fakt kvalitní tým, také teď předvádí dobré výkony,“ uznává i zpětně Plot. Česká reprezentace v Kišiněvě podlehla v semifinále 1:2.

Plotova chvíle přišla v duelu o třetí místo, kde český celek narazil na Slovensko. To brzy vedlo o dvě branky, ovšem Plot zavelel k obratu. „Jsem rád, že se mi povedlo dávat góly v důležitých soubojích. Zajímavé bylo, že jsem jako nejmenší hráč vstřelil branku hlavou. Rozehrávali jsme z rohu a míč proskočil mezi hráči ke mně. Pak jsem se stal terčem vtípků, kluci si ze mě dělali srandu, že nejmenší hráč dal gól hlavou,“ směje se.

Dvěma zásahy pak duel o bronz zvrátil český kapitán Petr Šmeral, jenže v poslední minutě za Slovensko srovnal Jančák. „Drama to asi bylo hlavně pro trenéry, jak se skóre přelévalo. Nejspíš už čekali, že je rozhodnuto. Cítili jsme, že jde o derby, přece jen hraničíme spolu, dřív jsme měli spojený národ, ale po zápase jsme se normálně bavili, všichni to brali v pohodě,“ popisuje.

Souboj o bronz rozhodla až šestá série pokutových kopů. Úvodní českou penaltu proměnil Martin Švihálek a po něm uspěl brankář Lukáš Zrzavý. Potom však selhali Aleš Vlach a Tomáš Mica, naopak kapitán Šmeral se prosadil. Český celek podržely zákroky brněnského gólmana Zrzavého a rozhodující penaltu proměnil v šesté sérii ostravský Dominik Sedlář. „Pak už bych asi musel jít taky. Před začátkem rozstřelu se v chumlu rozhodovalo podle toho, kdo se cítí. Kluci šli a neměl jsem s tím problém, moc se mi nechtělo,“ přiznává Plot.

Už o rok dřív se z Milovické ligy malého fotbalu probojovali na Euro brankář Ondřej Fišer a z hráčů do pole Petr Matějka s Plotem. Do Kišiněva už jen dva z nich, Matějka chyběl. Doporučil je tehdejší kouč milovického výběru Petr Brejla, nynější předseda Řídící komise Superligy malého fotbalu a generální manažer české reprezentace do 23 let. „Měl poslat nějaké lepší hráče na kemp v Českém Dubu, jelo nás asi pět a tři jsme se dostali na první turnaj. Měli jsme dobrou partu a nejspíš jsme se osvědčili, i když na druhé mistrovství jsme se probojovali jen s Ondrou Fišerem. Pak už to bylo špatné s časem, abych se dostal na další turnaj, navíc se tam objevovali určitě kvalitnější hráči. Teď je to samozřejmě jiné než předtím,“ uvědomuje si útočník.

Ze dvou evropských šampionátů ovšem dovezl dvě medaile. „Pro mě to bylo super. Jsem rád za tu zkušenost, taky jsem se podíval do zemí, kam bych asi v životě nejel. Hlavní město Moldavska je docela pěkné, užili jsme si to tam,“ pokyvuje Tomáš Plot.

miniEURO 2012 Kišiněv

Výsledky českého týmu:

Skupina C: ČR – Anglie 4:1 (branky Vlach 2, Gottwald, Sedlář – Esprit), ČR – Itálie 3:0 (Raška, Sedlář, Mica), ČR – Černá Hora 0:1 (Drobniak)

Čtvrtfinále: ČR – Bulharsko 3:1 (Vlach, Švihálek, Sedlář – Mihov)

Semifinále: ČR – Rumunsko 1:2 (Šmeral – Valcanu, Nicolin)

O 3. místo: Slovensko – ČR 3:3 (2:0), 3:4 na penalty (Beliš, Kuděra, Jančák - Plot, Šmeral 2, rozhodující penalta Sedlář)

Finále: Rumunsko – Černá Hora 2:1

Sestava České republiky:

Brankáři: Lukáš Zrzavý (Karlsberg C. F. Brno), Ondřej Fišer (Sebranka Milovice)

Obránci: Petr Šmeral (Laguna Pardubice), Milan Raška, Tomáš Mica, František Karaffa

Útočníci: Martin Švihálek (všichni Tripoli Brno), Radek Gottwald (Café Bar Espaňa), Dominik Sedlář (C.I.P. Ostrava), Tomáš Plot (Pardálové z Budvaru Milovice), Aleš Vlach (RKM Tango Brno)