Se sportováním je na nějaký čas konec. Jak se může amatérský fotbalista udržovat? Dáváte si nějaké individuální tréninky?

Vzhledem ke karanténě těch možností moc není, takže můžeme chodit běhat a udržovat si obecnou vytrvalost a zacvičit si někde v lese či improvizovaně doma s vlastní váhou těla nebo s různými cvičebními pomůckami a posílit a zpevnit tím tělo, což nám může pomoct nejen u fotbalu.

Je také možné dostat od trenérů plán. Jde to třeba i v krajském přeboru?

Určitě by to šlo, ale myslím, že je to absolutně nereálné a naivní na této úrovni, vzhledem k tomu jak probíhají tréninky v sezoně a v jakém počtu se jednotlivé týmy scházejí.

Kontrola není žádná..

Je to na kam každém z nás. Ale pokud většina hráčů neudělá v sezoně nic navíc, tak pochybuji, že zrovna v této situaci, kdy každý řeší důležitější věci než ten náš fotbal.

Při tréninku u kolektivních sportů je takovým bonusem fakt, že spolu pracuje celá skupina. Donutí se člověk trénovat naplno podle daného plánu?

Nedonutí, jednoznačně je to ve skupině lepší a efektivnější, proto i v individuálních sportech úspěšní sportovci vytváří tréninkové skupiny. Člověk je soutěživý tvor a potřebuje konkurenci a neustálou motivaci ke zvyšování výkonnosti a často i bohužel dohled až na pár výjimečných individualit. Fotbal je navíc kolektivní sport a třeba hru nelze ničím nahradit.

Co ale v době volna, když fotbalisté nemohou zajít třeba ani na kus řeči do hospody? Co s volným časem děláte vy?

Je to samozřejmě smutné a těžké pro nás všechny. A ten fotbal děláme i kvůli partě, pro mě osobně je to jedna z důležitých věcí, která mě i v mém věku u fotbalu stále drží (smích). Na druhou stranu, každý má teď příležitost zapřemýšlet nad svým životem, zda ho naplňuje, co dělá a jak žije a zdá má smysl se neustále tolik někam honit. Obzvlášť život v Praze je extrémně hektický.

Co tedy s volným časem?

Máme teď možnost trávit více času s dětmi a partnery, najít si prostor i pro sebe a na koníčky, které jsme nestíhali či zanedbávali v běžném životě. Já se ženou teď trávím víc času na delších procházkách v přírodě a chodíme běhat a cvičit do lesa.

Máte za sebou zimní přípravu, která bolí. A nyní nemůžete naběhané kilometry prodat na hřišti. Jak tohle snášíte?

Přiznám se, že to mě ani nenapadlo, spíše řeším obecné věci, jak to bude dál s našimi životy, samo i fotbalovým. Je to obrovské, strašně rychlé omezení naší svobody a ohrožení našeho zdraví. A modlím se, aby se to co nejrychleji vrátilo do normálu a mohli jsme žít svobodně a v pohodě jako předtím.

Vy už jste hodně zkušený, něco jste ve fotbale zažil. Toto je ale nová situace pro všechny, nejen pro sportovce. Věříte, že se letošní sezona vůbec dohraje?

Nevěřím tomu. Soutěže výkonnostního fotbalu budou pravděpodobně anulovány. Profesionální soutěže, kde se točí velké peníze a je obrovská mediální pozornost, věřím a doufám, že se podaří dohrát, možná i nějakou zkrácenou formou či turnajovým systémem. Vzhledem k tomu, že se zrušilo mistrovství Evropy, se soutěže mohou prodloužit až do července a letní pauza se může zkrátit.

Klidně se může stát, že se sezona nedohraje. Mohla by vám delší pauza uškodit? Mohlo by to třeba pro vás nebo vaše vrstevníky znamenat konec vaší kariéry?

Ta pauza bohužel uškodí všem a úrovně soutěží se výrazně sníží i kvůli tomu, že řada starších hráčů skončí. Problém je v tom, že kdyby to bylo měsíční přerušení, tak by se to brzy vrátilo do normálu, jenže tady reálně hrozí několikaměsíční pauza a naskočit zpátky bude z mnoha důvodů velmi složité. Pro mnoho týmů i jednotlivců to bude mít i ekonomický dopad, noví hráči nejsou, mladí se do fotbalu tolik nehrnou a stejně kromě požadované kvality jim chybí až na světlé výjimky i morálně - volné hodnoty. Co se týče mě, určitě budu ve fotbale pokračovat, otázka je však v jaké roli a na jaké úrovni. Fotbal mi moc chybí a doufám, že se co nejdříve opět potkáme na zeleném pažitu.