Mužstvo hrajícího trenéra Matěje Brabce bude v zimním přípravném období trénovat dvakrát týdně. A k tomu sehraje několik přípravných střetnutí. Navíc absolvuje čtyřdenní horské soustředění. Od 29. ledna by měl Slovan ladit herní formu v zápasech až do startu mistrovské sezony.

Přípravných mačů naplánoval lyský realizační tým šest. Vesměs s týmy I.A třídy, ty budou tři. Dvakrát se Lysá střetne s celky hrající I.B třídu a „nejsilnějším“ sokem bude Polabanu Nymburk, dobře známý z mistrovské soutěže. „Začátek jsem udělal schválně lehčí, i když zápasy s Milovicemi bývají dost prestižní,“ usmál se lyský trenér Matěj Brabec. „Soupeři z I.A třídy jsou pro nás asi adekvátní, odpovídající naši výkonnostní úrovni. A pak přijde na řadu Polaban Nymburk. Měl jsem v plánu ještě další zápasy, ale to už nedopadlo. Zkoušel jsem týmy z přeboru, ale už to nevyšlo termínově, nebo bylo pozdě na domlouvání. Ale jinak si myslím, že je to tak akorát,“ myslí si o herní prověrce kouč Slovanu Lysá.

V kádru nedošlo zatím k žádným výrazným změnám. A asi ani nedojde. „Určitě to nebude nic zásadního. Jaro nejspíš odehrajeme s tím, co máme. A uvidíme, jak na tom bude Standa (Stanislav Ježek – ponz. red.),“ uvedl Brabec.

Lyský univerzál Ježek se totiž zotavuje po zranění, které utrpěl v listopadu po napadení v pražských ulicích a byl několik dní v umělém spánku. Nyní je už v domácím léčení.

Důležité pro lyského trenéra je, že nikdo neodešel. „Snad to tak zůstane,“ věří Brabec. „Navíc by se měli opět více zapojit bratři Lukáš a David Novákovi, za to jsem rád. Kdyby se ale někdo naskytl, tak by se nám to hodilo. Spíše ale s výhledem do budoucna a s nějakou perspektivou,“ má jasno M\Matěj Brabec.