Libice pro sebe zápas rozhodla krátce po přestávce. Ve 41. minutě sice dali hosté první branku utkání, ale pak domácí zabrali a za dvaadvacet minut otočili stav až na 4:1. V 75. minutě ale vyrobil hrubku libický brankář Řehák a hosté snížili. Pak dali i třetí branku a Libice se strachovala o vítězství. Do konce střetnutí se už ale skóre nezměnilo a domácí získali potřebné tři body.

Kdyby se vyhlašoval muž zápasu, musel by jím být libický útočník Homola. Ten totiž zatížil konto soupeře třemi zásahy.

Branky: Homola 3, Holub – Hrdlička, Telipský, Kalina. Rozhodčí: Chrastina. ŽK: 3:1. Diváků: 150. Poločas: 0:1

Libice: Řehák – Lhoták, Šamša, Měchejř, Faltýsek – Bezděčný, Holub (69. Ešner), Hovorka, Kučera (42. Nedobitý, 84. Kukal) – Homola, Beneš. Sadská: Šrůta - Rozsypal (46. Juráček), Jirásek, Čapek, Bartheldy – Kalina, Nedbal, Lukáš Svoboda, Telipský – Kříž, Hrdlička.

Hovorka: v půlce byla bouřka

Domácí měli v úvodu několik slibných příležitostí, ale těsně před pauzou inkasovali jako první. „Naše neřest v podobě neproměňování šancí pokračovala. V kabině byla o půlce bouřka,“ řekl František Hovorka, trenér vítězného týmu. A důrazný poločasový pohovor zabral. Libičtí borci dali během dvaadvaceti minut čtyři branky. „Začali jsme hrát na tři útočníky, dopředu se vysunul Šamša. A pak jsme dali v rychlém sledu ty góly,“ pokračoval spokojený libický kormidelník. Libice se drží na dvanácté pozici, ale kouče Hovorku nepotěšily výsledky dalších ohrožených mužstev. „Jsou to pro nás důležité body. Ale vůbec nám nenahrávají výsledky ostatních týmů, které jsou v ohrožení sestupu. Taky totiž vyhrály,“ dodal Hovorka. Velkou vědu nedělal z porážky sadský kouč Jiří Kozák. Jeho tým je v klidnémk středu tabulky. „Rozhodla dvacetiminutovka, v níž dali domácí čtyři branky.“

Lysá – Loučeň 0:2

Loučeni vystřílel všechny body Škuthan. První branku dal ještě před pauzou, druhou, která padla z penalty, si schoval do druhé půle.

Domácí začali aktivněji, ale chyběl jim důraz, proto si nevytvořili žádnou šanci. Hosté s přehledem bránili a vyráželi do brejků. Jednou vykopl míč z brány lyský Kapička a jednou se vyznamenal Schneiberg. Pak už přišla první trefa.

Snaha Slovanu Lysá o vyrovnání vzala za své v 54. minutě. Po rohu zahrál domácí hráč rukou a Škuthan si s pokutovým kopem poradil – 0:2. Pak sice domácí trefili břevno, ale to bylo vše, na co se zmohli. „Porážkou jdeme ke dnu. Je to špatné,“ ulevil si člen lyského výboru Jaroslav Urban. „Jsme rádi za výhru, ale nepotěšili mě jiné výsledky,“ uvedl trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

Branky: Škuthan 2 (2. z PK). Rozhodčí: Kalík. ŽK: 2:3. Diváků: 80. Poločas: 0:1.

Lysá: Schneiberg – Kapička, Forejt, Gregar, L. Novák – Jelínek, Starý, Kolář, Růžička (86. Horčic) – Kocián (D. Novák). L. Novotná (80. Doubek). Loučeň: Lorenc – Říhas, Holler, Holub, Krupička – Hofírek (87. Volek), Škuthan, Balcar, Janata – Štěpánek, Folbrecht (80. Pažout).

Ostrá – Kounice 0:1

Okresní derby rozhodla branka kounického Myšičky ze 13. minuty. Domácí obrana zaspala a kounický záložník míč uklidil podél brankáře do sítě – 0:1.

Hosté si vytvořili během utkání více vyložených šancí, a tak vyhráli zaslouženě. Ostrá vystřelila pouze dvakrát na Táborského bránu.

„Hosté byli bojovnější, herně lepší a výhru si zasloužili,“ přiznal sekretář Ostré Milan Moravec.

„My jsme sehráli snad první dobré utkání na jaře. Měli jsme i další šance, které jsme však neproměnili. Naše výhra je ovšem zasloužená,“ řekl po zápase kounický trenér Petr Veselý.

Branka: 13. Myšička. Rozhodčí: Šimáček. ŽK: 3:2. Diváků: 150. Poločas: 0:1.

Ostrá: Gerža – Čáp, Krejčík, Tangl, Dražan – Remenec, Novák, Kotrba, Kučera – Mileli, Ulvr (58. Camara). Kounice: Táborský – Práchenský, Martin, Fülöp, Mišák – Myšička, Musílek, Čup (89. Tichý), Janeček, Matura (58. Dobiáš) – Rozumný.

Polepy – Milovice 4:2

Hosty srazily standardky, po nichž dostali tři góly. Hosté se fotbalovostí domácím vyrovnali, ovšem Polepy se prosadily střelecky. Milovice stáhly dvakrát rozdíl na jedinou branku, ale vyrovnat se jim nepodařilo. Navíc byl v 70. minutě vyloučen Jan Petráš. „My jsme pak v deseti hráli lepší fotbal než v jedenácti,“ uvedl vedoucí poraženého mužstva Martin Boháč.

Branky: Doležal, Fér. Rozhodčí: Pudil. ŽK: 1:2. ČK: 70. J. Petráš (M). Diváků: 100. Poločas: 2:0.