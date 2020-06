Středočeský fotbal nedychtí po radikální změně a chce dál jet ve starých kolejích. To je nejdůležitější poznatek z úterní valné hromady Středočeského krajského fotbalového svazu (SKFS).

Jak jsme již informovali, delegáti ze středočeských klubů a také z jednotlivých okresních fotbalových svazů (OFS) podpořili hned v prvním kole přímé volby současného svazového předsedu Josefa Hadrabu z Příbrami. A překvapivě rychle tak smetli ze stolu novinky, které měl ve svém programu druhý z velkých favoritů voleb – Miloslav Noháč z Mnichova Hradiště.

„Překvapilo mě, že ke zvolení předsedy došlo už v prvním kole. Ale delegáti se rozhodli tak, jak se rozhodli a je to jejich právo. Josefu Hadrabovi k vítězství gratuluji,“ řekl Miloslav Noháč.

Další dva uchazeči o post krajského šéfa, Miroslav Aksamit a Robert Ploch, skončili krutě poraženi. Miroslav Aksamit dokonce ani neobhájil křeslo ve výkonném výboru krajského svazu.

„Jestli jsem zklamán? O to nejde. Ve středních Čechách prostě není vůle a chuť po změnách. Vždyť třeba protikandidát Miloslav Noháč měl program mnohem progresivnější než já. A také neuspěl. To o něčem svědčí,“ řekl Miroslav Aksamit, kterému delegáti zamítli i návrh na rozšíření výkonného výboru ze současných sedmi na devět členů. „Nechápu to. Jde o prospěšnou věc. Víc lidí, kteří o něčem rozhodují, dá dohromady víc názorů a řízení je pak demokratičtější a lidštější. Kraj je velký, má dvanáct okresů, i to je pádný důvod,“ dodal Aksamit.

Víc ale výsledky voleb z valné hromady nechtěl rozebírat. „Všechno ostatní ponechám raději bez komentáře,“ podotkl.

Vítěz Josef Hadraba měl z triumfu radost. „Své myšlenky a priority, které jsem si dal, se budu snažit dodržet,“ řekl Hadraba, který je českým unikátem. Na pozici předsedy krajského fotbalového svazu nikdo nepůsobí déle než on. „Určitě je to příjemná věc cítit stále podporu,“ podotkl Hadraba, který tak dostal skvělý dárek k letošnímu výročí. V prosinci oslaví sedmdesáté narozeniny. „Jako nepotřebný důchodce si rozhodně nepřipadám,“ dodal muž, jehož prioritou nyní bude ekonomika krajského fotbalu. „Je potřeba zajistit dostatečné množství financí. Tam budu nyní soustředit hodně svých sil,“ řekl.

Valná hromada zároveň zvolila i šest členů výkonného výboru a pětičlennou odvolací a revizní komisi.

Pozice ve výkonném výboru obhájili kromě předsedy Josefa Hadraby ještě Zdeněk Krajl, Miroslav Liba a Stanislav Krejčí. Nováčky jsou Oldřich Jiruš, prezident vlašimského fotbalového klubu FC Graffin, dále Ivan Marx, předseda komise mládeže v OFS Beroun, a Josef Havlík, který zastává funkci předsedy sportovně – technické komise OFS Kladno.

Zajímavostí bylo, že kandidát do výkonného výboru za kluby Zdeněk Čáp, manažer Kutné Hory, se po postupu do druhého kola vzdal kandidatury ve prospěch soupeře Oldřicha Jiruše.

„Svou kandidaturu jsem si rozmyslel. Budu ještě pokračovat v aktivní kariéře hráče. Na činnost svazového funkcionáře je ještě další čtyři roky čas, pak to do výkonného výboru znovu zkusím,“ vysvětlil Deníku Zdeněk Čáp.

Volba předsedy SKFS:

V prvním kole hlasovalo 119 přítomných ze 120 pozvaných delegátů. Platných hlasů bylo 117.

Josef Hadraba – 60 hlasů

Miloslav Noháč – 39 hlasů

Miroslav Aksamit – 10 hlasů

Robert Ploch – 8 hlasů

Zvolení členové výkonného výboru – za kluby: Zdeněk Krajl (člen VV SKFS, předseda sportovně – technické komise SKFS a sportovní ředitel SKFS), Miroslav Liba (člen VV SKFS, předseda komise rozhodčích a delegátů SKFS), Oldřich Jiruš (prezident FC Graffin Vlašim). Za OFS: Stanislav Krejčí (člen VV SKFS, předseda disciplinární komise SKFS, předseda OFS Mělník), Ivan Marx (předseda komise mládeže OFS Beroun), Josef Havlík (předseda sportovně – technické komise OFS Kladno).

Zvolení členové odvolací a revizní komise: Jan Bojko (sekretář OFS Beroun), Jindřich Chocholatý (člen odvolací a revizní komise SKFS), Tomáš Ježek (prezident Mnichovohradiš­ťského SK), František Suchý (člen FK Dobrovice), Michal Konior (člen ČLU Beroun). Náhradníky se stali dosavadní členové ORK Josef Štěpánek a Eduard Škvára, který komisi předsedal.

Co zaznělo z úst kandidátů na předsedu SKFS

„Krajskému fotbalu chybí peníze a je naší povinností se je pokusit získat. Jsem připraven se do toho vrhnout. Měly by mi pomoci letité zkušenosti a kontakty.“ Josef Hadraba

„Neslibuji zázraky, ale mám jasnou vizi. A to je důležité. Fotbalový funkcionář by totiž měl být jako politik a tedy i tak trochu vizionář. Je potřeba pracovat koncepčně.“ Miloslav Noháč

„Můžete uvěřit nereálným slibům, ale většině z nás jde o fotbal a ne o osobní prospěch. O volbě rozhodujte rozumem.“ Robert Ploch

„Zkuste volit srdcem a ne hlavou. V předvolební kampani jste měli spoustu připomínek a volali jste po spoustě změn. Teď můžete své postoje zúročit.“ Miroslav Aksamit

Zmatení delegáti hlasovali i dvakrát

Střední Čechy/ Ze zasedání poslanecké sněmovny Parlamentu ČR si kdekdo dělá srandu. Vystoupení politiků jsou leckdy směšná, jindy útočná, jindy zbytečně emotivní. A hlasování? Kapitola sama pro sebe. Úterní valná hromada Středočeského krajského fotbalového svazu (SKFS), kde se volilo nové svazové vedení, nabídla v některých momentech podobnou zábavu. Nebo spíš smutně a pokřiveně nastavené zrcadlo fotbalovým bafuňářům.

Příklad za všechny? Třeba když se předseda Okresního fotbalového svazu v Berouně Pavel Bidšovský, který zasedání valné hromady řídil, snažil dobrat výsledku pokaženého hlasování. „Nedělejte mi tady z toho frašku a přistupte k tomu zodpovědně,“ velel do mikrofonu poté, co se nedopočítal hlasů od jednotlivých delegátů. Někteří totiž o jednom z bodů programu hlasovali dvakrát, pak se honem omlouvali… „Koukám, že veřejné hlasování je náročná disciplína,“ žertoval předseda volební komise Pavel Mareš.

Hlasování zpočátku neprospíval především systém. Využít elektroniku? Kdepak! Klasické zvedání lístečků nad hlavu a mezi funkcionáři pobíhající dámy, které bleskově sčítaly. Podle svazových generalit to ale jinak nejde.

Pavlu Marešovi to ale nebralo dobrou náladu. A když přišlo na tajnou volbu vedení SKFS, žádal shromáždění o disciplínu. „Volte prosím tak, abychom to stihli do půlnoci. Jinak bychom museli svolat valnou hromadu na jiný termín,“ upozornil. Obavy byly liché, krátce po desáté hodiny večerní bylo hotovo.