Zaprášené vzpomínky: Semice daly Litoli v derby tři góly!

Bylo to hodně očekávané derby. Je to už dvanáct let (rok 2008), kdy semičtí fotbalisté rozstříleli na vlastním trávníku litolské Sršně. Domácí se trefili třikrát, hosté ani jednou. Dvakrát se mezi střelce zapsal Holan.

Kapitán Litole Václav Sosnovský po prohraném utkání v Semicích. | Video: DENÍK/Tomáš Koníček