Debakl. Jinak by se ani nedal označit výsledek utkání z pohledu fotbalistů Ostré. Sadská dominovala celému utkání a připsala si třetí vítězství v řadě. Opět se tak vzdálila sestupovým vodám.

„Ostrá přijela bránit a nedostala se do žádné vyložené příležitosti. Je to naše naprosto zasloužené vítězství,“ řekl trenér Sadské Jiří Kozák.

Zato hrající trenér Jiří Dozorec byl výkonem svého týmu hluboce zklamán. „Během prvních deset minut jsme dvakrát zahrozili, ale poté to bylo z naší strany katastrofa. Rozhodla první branka. Od té chvíle měli domácí hru pod kontrolou. Po poločase jsme to ještě chtěli zkusit, ale Sadské se podařilo několikrát skórovat do naší otevřené obrany,“ vyprávěl zklamaně hrající trenér Ostré Jiří Dozorec.

Branky: 16., 57. a 66. Plot, 31. Kalina (pen.), 61. Čapek, 82. Svoboda. Poločas: 2:0. ŽK: 2:3. Diváci: 80.

Sadská: Šrůta – Kříž, Šmejkal, Jirásek, Hnízdo – Kalina, Svoboda, Nedbal (60. Rozsypal), Telipský – Plot, Čapek.

Ostrá: Heimrath – Vojtěch, Polák, Effenberg, Čáp – Dozorec, Kotrba, Mileli, Remenec (69. Verner) – Vavřík (46. Mikéska), Košťál.