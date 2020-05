Fotbalisté Loučeně berou boj o záchranu vážně. Doma porazili celek Luštěnic 3:2 a jako jediný okresní zástupce v I.B třídě vyhráli. „Pro nás je to základ k dalšímu boji o záchranu. Dneska ztratit body by bylo dost vážné. Vrátili jsme se do hry,“ radoval se kouč Loučeně Otakar Ottomanský. Jeho tým vedl 2:0, ale nechal soupeře vyrovnat. „Pak šlo o to, kdo dá góla vyhraje,“ řekl Ottomanský. A to se povedlo jeho týmu. „My jsme měli větší vůli po vítězství,“ dodal kouč Loučeně.

Úplně poslední ve skupině C zůstává Jíkev, která doma prohrála s lídrem z Polep 1:5. „Všichni zespoda vyhrávají. Je to špatné. Máme sezení a řekneme si, co a jak. Já jsem zklamaný. Sám se rozhoduju, jestli budu pokračovat,“ uvedl rozmrzelý trenér Jíkve Karel Pokorný. „Dokud jsme stačili fyzicky, tak to šlo. První gól nás určitě zlomil. Na Polepech byla vidět kvalita. To není soupeř, se kterým my se máme měřit,“ přiznal Pokorný.

Sadská nedokázala vyhrát ani druhý jarní zápas a opět nedala gól. V Bílém Podolí hrála bez branek. A to měla půl hodiny převahu jednoho muže. „Na tom malém hřišti jsme přesilovku ani nepocítili. Oni hrají systém napálit to dopředu. Tam to bude mít každý těžké,“ hodnotil zápas kouč Sadské Jiří Kozák. „Domácí měli v první půli tři šance, klidně jsme mohli prohrát. Bod je zlatý,“ dodal Kozák.

Ve stále složitější situaci jsou Kounice. Ani ty nevyhrály ani v jednom zápase. Naposledy prohrály doma s týmem Vrd 1:3. „Měli jsme převahu i šance, ale nebylo nám přáno,“ litoval po zápase trenér Kounic Tomáš Liška. „Přehrávali jsme je a penalta rozhodla,“ vrátil se kounický lodivod k momentu, kdy Novák neproměnil za stavu 1:1 pokutový kop.

Zaváhaly také týmy Lysé a Ostré. Lysá doma prohrála s posledním Mšenem 1:2, Ostrá s Beznem 2:4. „Připravili jsme si pět šancí, ovšem nedali jsme ani jednu. Tak jsme poprvé doma ztratili tři body. Musíme si říct co a jak. Bude to chtít nějaké změny,“ upozornil trenér Lysé František Hovorka.

„S individuálními chybami se hrát nedá. Počítal jsem, že na tom budeme lépe,“ lituje kouč Ostré Karel Báča.