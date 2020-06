Nymburk během krátké doby dvakrát zavítal na půdu týmu z okresu Kolín a ani jednou nebodoval. Minulou sobotu prohrál v Kolíně (1:2), nyní nestačil ani na Polepy. "V prvním poločase jsme hráli pěkný fotbal. Kdybychom vedli tři nula, nikdo by se nedivil. Druhá půle už nebyla tak dobrá," uvedl vedoucí polepského mužstva Vít Brom.

O tom, že to hosté na půdě nováčka nebudou mít lehké, naznačila první čtvrthodina, kdy se do tří střeleckých příležitostí dostal Javorek, který ale ani jednu možnost nevyužil. Dočkal se až z té čtvrté. To měl ale roli hodně usnadněnou, protože zahrával pokutový kop, který byl nařízen za držení Otta důrazného Křeliny v pokutovém území.

Jenomže i Nymburk několikrát nebezpečně zahrozil. V největší šanci ale nepochopitelně selhal Škarecký, který běžel sám na Procházku. Sice ho obešel, ale nakonec se sám vytěsnil mimo střelecký úhel a jeho pokus nakonec skončil na boční síti. Poté vyslal nepříjemnou jedovku Bejda, Procházka však zasahovat nemusel, střela letěla těsně mimo. V závěru poločasu ještě zatrnulo všem domácím příznivcům, Škareckého centr totiž skončil za překvapeným Procházkou na břevně.

Vůbec domácí gólman nebyl v sobotu ve své kůži. Chvíli po změně stran ho málem zaskočil i Souček, jehož pokus zničehonic opět orazítkoval horní tyč.

Klid do polepských řad přinesla až 51. minuta. To Kmoch zahrál rohovoý kop a Ott si srazil míč do vlastní sítě. Nymburský stoper se nakonec stal smutným hrdinou, a to ještě mohl být rád, že mu rozhodčí Mikeš neukázal červenou kartu za faul na Křelinu.

V závěru ještě přidal parádu Lukáš Kmoch, který výstavním trestňákem ze strany vymetl všechny pavoučky v horním růžku Hemmerovy branky. "Zápas jsme zakončili výstavním gólem," uznal Brom.

Ten byl nakonec jediným činovníkem, který se k utkání vyjádřil. Trenér Nymburka Miloš Malina se k utkání odmítl vyjádřit.

Branky: 38. Javorek z PK, 51. Ott vlastní, 90. Kmoch. Rozhodčí: Mikeš. ŽK: Ott (N). Diváci: 200. Poločas: 1:0.

Polepy: Procházka - Týma (84. Zelenka), Hrabal, Suchánek, Dušek - Slezák, Kmoch, Paták, Javorek - Křelina (46. Kročák), Müller.

Nymburk: Hemmer - Havlík (62. Ježdík), Ott, Černohlávek (75. Černý), Novotný - Škarecký, Bejda, Bouda, Mareš (62. Průcha) - Lev, Souček.