Duben 2007. Spekulovalo se o tom, že fotbalová Bohemia Poděbrady by mohla v další sezoně hrát v divizi. Soutěž by vyměnila s Českým Brodem. Jednání mezi kluby probíhala. Pozadu nebyl ani Polaban Nymburk.

Půjdou fotbalisté Bohemie Poděbrady do příští sezony jako divizní tým? Ještě není jasno. | Foto: Deník/ Vladimír Malinovský

Že by poděbradská Bohemia, v té době době pátý celek fotbalové I.A třídy, hrála v další sezoně divizi? Možné to bylo. Proběhla totiž prvotní jednání se zástupci Českého Brodu. Ten byl sedmý v divizní skupině C. „Nějaká jednání opravdu proběhla. Ale zatím je to spíše ve stadiu spekulací a v celé věci není nic konkrétního,“ přiznal českobrodský manažer Michal Mrázek, který za tamní klub hraje. „Nemohu to ani potvrdit, ani vyvrátit. Je známo, že jsem v Brodě utáhl kohouty, je to velký zápřah. Bere mi to chuť do práce, protože město nám vůbec nepomáhá,“ pokračoval Mrázek. „Chceme zachránit divizi a pak se uvidí,“ dodal manažer divizního týmu.