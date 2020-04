V pětadvacátém kole fotbalového krajského přeboru sezony 2009 - 2010 ukázali hráči Litole smysl pro fair-play, když si záměrně vstřelili vlastní branku. Nakonec hráli s aspirantem na postup nerozhodně.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Slavíček

Litol – Úvaly 2:2

Fotbalisté Litole, kteří bojují o každý bod v krajském přeboru, předvedli něco málo očekávaného. Zápas se normálně vyvíjel až do osudného okamžiku, tedy do 35. minuty. V tento okamžik se rozehrával míč rozhodčího a na hráčích Litole bylo vrátit sportovně balon hostům. Bohužel nakopnutý balon na hostující brankáře skončil za jeho zády. A tak se Litol dostala do neočekávaného vedení 1:0.