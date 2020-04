Výhra v okresním derby nad velkým rivalem se vždy počítá. A ještě když jde o druhé místo v tabulce. Fotbalisté Polabanu Nymburk pokořili Bohemii Poděbrady 4:1 a po zápase krajské I.A třídy si mohli užívat slatných pocitů vítězství.

Emoce se snažil schovat trenér vítězného mužstva Lukáš Vlk. „Hráli jsme s velice kvalitním soupeřem, na kterého jsme byli dobře připraveni,“ hlesl po utkání nymburský trenér. „Utkání jsme rozhodli v prvním poločase, kdy nám vyšly standardky. Pak jsme dali po špatné rozhrávce hostí třetí gól a tam se to zlomilo. Ve druhé půli jsme trošku zalezli, i když jsme si řekli, že musíme hrát stále aktivně a zamezit Poděbradům jejich kombinaci,“ hodnotil utkání Vlk.

Zápas rozhodly standardní situace. „Je to tak. My jsme se na to připravovali. V dnešním fotbale rozhudují standardky a na ty se připravujeme před kažným zápasem,“ povídal kouč Polabanu.

Zápas sledovalo sedm stovek diváků, takže panovala i dobrá atmosféra. „Já jsem takovou návštěvu ani nečekal, docela jsem byl překvapený, že je tady tolik lidí. To by nám mohly závidět druholigové a prvoligové mančafty. Z tohoto pohledu jsem byl spokojený. Bylo to derby se vším všudy, nechyběly emoce. Ale samozřejmě radost máme my,“ smál se spokojený trenér Vlk.

Zato na druhé straně panovalo zklamání. To bylo patrné na první pohled. „První poločase jsme to nebyli jednoznačně my, což nemůžu pochopit. Vůbec jsme nehráli to, co hrajeme celé jaro. My jsme se normálně podělali,“ zlobil se na své hráče poděbradský trenér Jiří Holatka. „Nehráli jsme kombinační fotbal a jen jsme kopali dlouhé míče. Pro mě je to zklamání a jsem z toho smutný,“ litoval porážky v derby Holatka. „K tomu se přidal neblahý výkon Václavíka, který byl dvanáct kol neprůstřelný, i když dobře bránilo celé mužstvo. V tomto zápase jsme udělali za první poločas takových chyb, co jsme neudělali za celé jaro. Soupeř zaslouženě vedl 3:0. Jsem hluboce zklamaný a myslel jsem, že to bude důstojnější,“ dodal kouč Bohemie.