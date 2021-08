Jedním z epicenter pohárového dění budou Sedlčany. Tatranu se sice hrubě nevyvedla dvě poslední utkání v divizi, kde od Lomu i Přeštic schytal porážky 0:6. Pohár je ale, jak dobře vědí i ligové týmy, jinou soutěží. Letos stoletý klub si svátek s Českými Budějovicemi nenechá pokazit.

„Zahrát si s prvoligovým mužstvem, to se vám zase tak často nepoštěstí. Myslím, že všichni jsou u nás naladění, aby si zápas užili,“ odmítá jakoukoli „špatnou náladu“ předseda klubu Petr Jindrák.

Oba poslední soupeře navíc považuje za největší aspiranty na postup, z nelichotivých výsledků proto nedělá takovou vědu. „Důležitější zápasy pro nás teprve přijdou,“ připomněl Jindrák.

Ten středeční je prý za odměnu. Navíc tradičně s početnou podporou fanoušků v zádech. Do areálu Tatranu jich chodí nadále nadprůměrné množství, i když pár let stará horečka bezprostředně po postupu už pochopitelně částečně ochladla.

„O pouti přišlo přes šest set lidí, což je na divizi velmi slušné číslo. Kolik lidí přijde na Dynamo, odhadnout nedokážu, hraje se ve všední den. Ale čekám, že návštěva bude znovu hojná,“ slibuje si atmosféru alespoň stejnou jako o kolo dřív proti druholigovému Táborsku. To se povedlo vyřadit po remíze 3:3 v penaltovém rozstřelu. „Určitě budeme znovu chtít ukázat, že umíme hrát, ale hlavně si to chceme užít,“ dodal Jindrák.

Podruhé už to vyjde

V Benešově, kde se představí Teplice, jsou rádi, že dostávají v poháru druhou šanci. „Teplice jsme měli vylosovány do druhého kola i minulý rok, kdy jsme ale kvůli covidu odstoupili. Jsme rádi, že letos je situace lepší a chceme si zápas užít,“ hlásí předseda Benešova Tomáš Novák.

Souboji dvou žlutomodrých klubů (hosté nastoupí v bílém) dodává náboj i sourozenecká dvojice Krunertů. Stále ještě dorostenec Michal sbírá ostruhy už i v třetiligovém A-týmu domácích. O tři roky starší Štěpán rovněž prošel mládeží klubu od Konopiště. Aktuálně patří Dukle Praha a hostuje právě v Teplicích. Od trenéra Kučery na podzim dostává důvěru v základní sestavě. Bratrský souboj přímo na hrací ploše tak rozhodně není nereálný.

MOL CUP – 2. KOLO

Středeční program Středočechů: 17:00 Hostouň – Pardubice, Velvary – Chomutov, Benešov – Teplice, Sedlčany – České Budějovice, Domažlice – Vlašim, Povltavská FA – Varnsdorf (hř. Štěchovice), Liberec – Zbuzany.

„Zatím jsme proti sobě nikdy nehráli, tak si moc přejeme, abychom se na hřišti potkali,“ prozradil pro klubový web Štěpán Krunert. Kratší benešovskou minulost mají rovněž jeho spoluhráči Denis Laňka a Jakub Mareš.

Oba týmy spojuje i nepříliš přesvědčivý start do dlouhodobé soutěže. Benešov po odloženém duelu s Královým Dvorem uhrál v následných třech kolech bod za remízu ve Štěchovicích, s Vyšehradem a v Písku neuspěl.

Teplickým udělal radost jen zápas s Jabloncem (1:0). Ve zbylých čtyřech padli, naposledy v Mladé Boleslavi 1:3. V Benešově nepočítají s ničím jiným, než s postupem. Co na to domácí? „Šance na překvapení je vždy, ale musíme si přiznat, že ani nám se na začátku třetí ligy příliš nedaří. Prvoligová kvalita by se měla ukázat, ale budeme se snažit Teplice potrápit,“ slíbil Novák.

Souboj třetí a první ligy bude k vidění i v Hostouni, kde hostují Pardubice. Domácí, kteří jsou na tom v ČFL stejně jako Benešov, ale odehráli o zápas více, věří, že Východočechy potrápí přinejmenším stejně jako před rokem Mladou Boleslavu. Tu tehdy u letiště spasila jediná trefa útočníka Drchala.

Zápas s gigantem naopak neuvidí Zbuzany, které si s Libercem dohodly kvůli údržbě trávníku změnu pořadatelství, hrát se tak bude u Nisy. Až v září pak odehrají pohárové zápasy Kolín (s Duklou Praha), Zápy (s Žižkovem) a Příbram (v Mostě).