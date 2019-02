Chrást – Souboj dvou okresních celků hrajících krajské soutěže, které jsou po polovině sezony na druhých místech svých skupin, byl k vidění na hřišti v Chrástu. Mužstvo Poříčan hrající I.A třídu zde porazilo poděbradskou Bohemii nejtěsnějším rozdílem. Tým z lázeňského města je účastníkem I.B třídy.

POŘÍČANY – BOHEMIA PDY 1:0

K vítězství stačila poříčanskému celku jediná branka, kterou dal deset minut po změně stran Miroslav Doležal. To je nový hráč mužstva, který do Poříčan míří ze Záp.

„Utkání bylo oboustranně vyrovnané. O výsledku rozhodla jedna standardní situace, kdy se trefila naše nová posila Mirek Doležal ze Záp. Po rohovém kopu se dostal k odraženému balonu a skóroval. Poděbrady měly také nějaké šance, ty však nedotáhly do zdárného konce," popisoval průběh utkání poříčanský manažer Václav Kupr.

„Souhlasím s kolegou, že byl zápas vyrovnaný. My jsme herně nepropadli. Na obou stranách bylo k vidění minimum šancí, bylo to dáno i náročným terénem, který velmi ztěžoval kombinaci. Nepohlídali jsme jeden roh a to nakonec rozhodlo," litoval po zápase asistent poděbradského trenéra Miroslav Dolejš. „V prvním poločase jsme bránu soupeře téměř neohrozili, po změně stran jsme měli nějaké náznaky šancí, ale bez efektu. Hlavní bylo, že se nikdo z obou týmů nezranil," dodal Dolejš.

Branka: 55. Doležal. Poločas: 0:0.

SK Poříčany: Krch – Navrátil, Doležal, Touš, Mužík – Teslík, Prejsek, Marek, Hlavatý – Sedláček, M. Puk, střídali Bázlik, Stárek, Hampl, Holler.

Bohemia Poděbrady: Kadlec (46. Málek) – Havierník (46. Wiedermann), Hruška (55. Tomek), Suchánek, Voříšek – Bobek, Rulc (74. Hruška), Brabec, Kubánek – Martínek (55. Krejčík), Tůma (74. Martínek).