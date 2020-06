Sokoleč – Slovan Poděbrady 1:1

„Bylo to kvalitní utkání, chvíli jsme drželi balon my, chvíli zase náš soupeř. Na konci prvního poločasu jsme neproměnili pokutový kop a proto jsme prohráli první dějství. Po přestávce se nám podařilo vyrovnat. Jinak ale utkání splnilo svůj účel. Zápas to byl dobrý, hrálo se nahoru – dolů a bylo to vyrovnané. Na obou stranách bylo ještě k vidění asi po čtyřech dobrých šancích. Naši hráči se pod novým trenérem Liborem Palou učí nové věci,“ řekl druhý z dvojice trenérů poděbradského Slovanu Michal Lovětínský.

Branka Slovanu Poděbrady: Jiráň. Poločas: 1:0.

Slovan Poděbrady: Hadvičák - Zelenka, Bernard, Borovička, Sekera – Nikulin, Ondřejka, Havrda, Hran Ca – Jiráň, Švára, střídali Pacovský, Šulc, Stánok.