Zaměstnanecká liga pokračuje v Polepech, vítězství obhajuje Philip Morris

Sedm firemních fotbalových týmů se ve čtvrtek představí na fotbalovém hřišti v Polepech v rámci třetího ročníku Zaměstnanecké ligy Deníku. Účastníci klání se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny. O postup do krajského kola budou usilovat Philip Morris ČR a.s., Energie AG Kolín a.s., Dřevařské centrum s.r.o., VPK Suchý s.r.o., Colognia press a.s., Ljunghall s.r.o. a Magna Exteriors s.r.o. Loňské vítězství obhajuje tým Philip Morris.

Z turnaje Zaměstnanecké ligy Deníku v Polepech | Foto: Deník/Vladimír Malinovský