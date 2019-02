Vykáň – Hned několik bývalých ligistů proti sobě nastoupilo v dalším divizním utkání. A spokojení byli po zápase ty na straně hostí. Čechie Vykáň prohrála v souboji dvou nováčků skupiny C na svém trávníku se Zbuzany 1:3. Na straně fotbalistů z Prahy se trefili Lička a Šírl, bratři Jarolímové na straně Vykáně odešli poraženi.

„Není co řešit, hosté byli lepší a zaslouženě vyhráli,“ přiznal trenér poražených Fabio Leggeri. „Už v prvním poločase jsme mohli prohrávat nula čtyři. Zaspali jsme začátek, to se nám stává každý zápas. Jestli to není nějaký rekord, tak se tomu blížíme,“ pousmál se trpce Leggeri. „Ve druhém poločase jsme hned snížili a mohli jsme i vyrovnat. Po třetí brance soupeře jsme se položili,“ dodal trenér Čechie Vykáň.

Branky: 49. Šedivý – 4. Laušman, 28. Lička, 65. Šírl. Rozhodčí: Krejsa. ŽK: 2:2. Diváci: 100. Poločas: 0:2.

Čechie Vykáň: Stehno – Beneš, Kubek (71. (Žampa), Reiter, Olmr – Stejskal (59. Dlouhý), L. Jarolím, D. Jarolím, Říha – Dalekorej, Šedivý.