„Dvacet minut bylo z naší strany nervózních, nevěděli jsme, jak hrát. Soupeř to po standardní situaci potrestal. Pak jsme začali hrát, hráli jsme náročný fotbal, vysoko jsme napadali a hosté chybovali. My jsme stav otočili na tři jedna. Podobné to bylo ve druhém poločase, kdy jsme zase hráli dobře a přidali jsme další dva góly. A mohli jsme jich přidat i víc. Šedesát minut bylo z naší strany super, konec utkání se už zase jen dohrával a na to si musíme dát pozor,“ hodnotil přípravné utkání jeden z poříčanských kormidelníků Zdeněk Šmejkal.

Trenérské duo Poříčan mělo k dispozici dva nové borce. Jedná se o mladíky z Kolína, kteří skončili v dorostu – Němce a Řeháka. „V nejbližší době by se měl doladit jejich příchod,“ řekl Šmejkal.

„Soupeř nás předčil v důrazu, rychlosti a práci s míčem. V tom byl mezi oběma týmy markantní rozdíl,“ přiznal kouč poražených Radek Skuhravý. „Někteří hráči si musí uvědomit, že je potřeba rychleji pracovat s míčem. Soupeř po hřišti létal a naši někteří hráči po chvilce nemohli,“ dodal trenér Unionu Čelákovice.

Poříčany sehrají generálku před startem soutěže v sobotu na svém trávníku, hostit budou v souboji dvou okresních celků a okresích rivalů Sokoleč. Čelákovice čekají ještě dva zápasy a oba na jejich stadionu. V sobotu od 10 hodin hrají nesehrané utkání s Horkami nad Jizerou, v úterý pak ještě vyzvou doma od 18.30 hodin Milovice.

Branky: Dukay 3, Urban, Řehák - vlastní. Poločas: 3:1.

Poříčany: Vymazal – Makovský, Dvořák, Hanzl, Kutina – Bím, Řehák, Hetcl, Urban, Dukay – Němec, střídali Kohout, Holler, Bázlík, Krombholz.

Čelákovice: Schlosser – Konečný, Mašek, Kredba, Vacek – Skuhravý, Jelínek, Kovalov – Pánek, Brabec, Filip, střídali Janda, Bílek, Arazim, Štrobl, Pitrůn.