Mn. Hradiště – Polaban 1:3

„Odehráli jsme čtvrté utkání v přípravě, dvě byla s hodně těžkými soupeři. Herně jsme v nich celkem obstáli, ale výsledkově už ne. Ve středu jsme pak totálně propadli s Novým Bydžovem. Možná to nebylo na nula pět, ale dělali jsme hrozné individuální chyby. V Hradišti jsme to nyní vzali za správný konec,“ byl po zápase spokojený trenér nymburského Polabanu Lukáš Vlk. „Proti Mnichově Hradišti jsme se rehabilitovali dobrým výkonem i dobrým výsledkem, který jsme už potřebovali. Potřebovali jsme se chytit hlavně výsledkově a to se podařilo,“ konstatoval kouč Polabanu.

Jeho tým sehraje další střetnutí v sobotu, kdy změří síly s Luštěnicemi. Místo i čas zatím nebyly upřesněny.

Branky Polabanu: Kotek 2, Bartoš. Poločas: 0:3.

Polaban Nymburk: Plaček – Novotný, Kotek, Drobný, Krušinský – Hrdlička, Hobík, Jarschel, Wiehl – Bartoš, Vaníček, střídali Landyš, Provazník, J. Filip, D. Filip.