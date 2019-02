Rejšice – Toužebně očekávali konec sezony. Měli problémy se složením mužstva, ale poslední utkání letošní sezony si užili náramně. Fotbalisté Čechie Vykáň zvítězili v divoké přestřelce na půdě Rejšic tříbrankovým rozdílem. Poslední kolo krajského přeboru se jim povedlo na výbornou.

FOTBAL - ilustrační foto. | Foto: DENÍK

Rejšice – Vykáň 3:6

Na obranu už se v tomto střetnutí moc nehledělo. Prim hrály útoky. A podle toho také vypadá konečný výsledek. „Naše konečné umístění mohlo být i lepší, ale v závěru sezony jsme měli hodně zraněných," připomněl hrající trenér vítězného celku Fabio Leggeri.

Jeho tým brzy prohrával o dvě branky. Nesložil ale zbraně, zabral, vytvářel si šance a většinu z nich také proměňoval. „Domácí začali dobře, měli hodně šancí a vedli už o dva góly. Ale pak nevím, co se stalo. My jsme začali dotahovat a ještě do poločasu jsme srovnali krok," vyprávěl po utkání Leggeri.

Po přestávce zase udeřili jako první domácí, ale Vykáň rychle vyrovnala a navrch přidala další tři branky. „Šancí bylo na obou stranách hodně, oba týmy chtěly útočit, oba týmy chtěly dávat góly. Klidně to mohlo skončit devět sedm. Jsme rádi, že jsme na závěr sezony vyhráli," byl spokojený kouč vítězů.

Branky: 1. a 48. Bělík 18. Herman – 19. a 52. Šedivý, 27. a 49. Dalekorej, 59. Leggeri, 72. Vignozzi. Rozhodčí: Zuska. ŽK: 1:1. Diváci: 60. Poločas: 2:2.

Čechie Vykáň: Pařízek – Beneš, Lukáš, Stejskal (62. Maxhuni), Kočí – Pelosi, Leggeri, L. Jarolím, Šedivý – Dalekorej, Dlouhý (57. Vognozzi).