Jedním z nováčků krajské I.B třídě ve skupině C, kde startuje hned osm celků z Nymburska, je mužstvo Vykáně, které tak znovu oprašuje nedávno zašlou slávu a vrací se do krajské společnosti. Není to tak dávno, aby fanoušci zapomněli, že tým nastupoval dokonce v divizi. Hrál třeba proti Kolínu nebo Čáslavi. Malá víska se mohla pyšnit jedním postupem za druhým a na hřišti ve Vykáni zářili především bývalí ligoví borci, bratři Lukáš a David Jarolímové, kteří toho ve své bohaté kariéře dokázali více než dost.